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Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader inauguró un moderno complejo deportivo en Ciudad Juan Bosch que permitirá la práctica de baloncesto, voleibol, béisbol, gimnasia, fútbol de salón, boxeo, judo, entre otras disciplinas; y en este mismo escenario encabezó el inicio de los Juegos de la Mujer 2026.

El complejo fue, además, concebido con la visión de que cada vez más, mujeres y niñas accedan a espacios deportivos que les permitan desarrollar su autoestima y autonomía.

Previo al corte de cinta, el jefe de Estado expresó que estas instalaciones deportivas continúan elevando la calidad de vida de miles de personas que residen en Ciudad Juan Bosch, sumándose a otras obras entregadas en la comunidad, como el anfiteatro, parque ecológico, funeraria, instalaciones para servicios de salud y la mejoría en el sistema de agua.

Sobre la celebración de los Juegos de la Mujer 2026, motivó a todas las participantes a jugar “con entusiasmo, compasión, emoción, prudencia, pero sobre todo, con un sentido de compañerismo, porque el deporte lo que nos debe es ayudar a unirnos entre nosotros”.

A estas palabras se sumó José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, manifestando que con iniciativas como esta, “un gran evento deportivo”, se demuestra nueva vez que este es un gobierno que trabaja por y para la gente.

Asimismo, gracias a las más recientes obras entregadas, se aumentó de cinco mil familias que residían en Ciudad Juan Bosch para 2020, a unas 15 mil familias que hoy disfrutan de todas las amenidades.

Complejo Deportivo

Se trata de una “poderosa palanca de desarrollo social que impacta positivamente en la salud de los ciudadanos y en la prevención del delito, promueve el desarrollo infantil, la disciplina, el trabajo en equipo y la resiliencia”, aseguró el director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, Camel Curi Lora.

Dispone de una cancha de baloncesto con dimensiones internacionales adaptable a voleibol, y una cancha polivalente para disciplinas como karate, judo, gimnasia y boxeo.

Asimismo, el espacio incluye un play de ligas menores con gradas para más de mil espectadores, así como canchas de futsal y balonmano; un circuito de ejercitación de un kilómetro, áreas verdes, estacionamientos, calles internas, rampas de accesibilidad y sistemas de drenaje pluvial.

La inversión de la infraestructura asciende a RD$ 517,226,200.78, recursos que fueron generados por el fideicomiso.

Juegos de la Mujer 2026

Sobre los Juegos de la Mujer 2026, que permanecieron en pausa por unos 10 años, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, expresó que el propósito es que vuelvan a ser celebrado cada año, para que la mujer dominicana tenga su plataforma deportiva y ampliar sus oportunidades en distintas disciplinas.

“Estos representan un paso firme del compromiso del presidente Luis Abinader de seguir impulsando el deporte femenino en la República Dominicana, creando más oportunidades para nuestras atletas y promoviendo la igualdad, la disciplina y el talento en cada rincón del país”.

De su lado, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, describió el acceso al deporte como una herramienta real para generar bienestar y prevenir la violencia.

Participará unas 680 atletas en atletismo, baloncesto 3×3 y 5×5, judo, karate, taekwondo, triatlón, patinaje, sóftbol, voleibol de playa y sala, lucha y levantamiento de pesas. También habrá participación de delegaciones invitadas, como Cuba en judo, Costa Rica en baloncesto y Puerto Rico en karate, elevando en nivel competitivo.

El comité organizador estará presidido por la destacada atleta dominicana y ganadora olímpica Marileidy Paulino, y esta nueva edición estará dedicada a Melba Segura de Grullón, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo social a través de la Fundación Sur Futuro.