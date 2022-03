Presidente JCE postula que el voto en el exterior es una conquista que no de debe retrotraer “ni con el pensamiento”

Fuente externa

SANTO DOMINGO. – La Junta Central Electoral (JCE) concluyó este domingo la tercera etapa del recorrido de conformación de las Oficinas de Coordinación de la Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) con un discurso del presidente de la institución, Román Andrés Jáquez Liranzo, en el que postuló que el voto en el exterior es una conquista que no se debe retrotraer, “ni con el pensamiento”.

Destacó que, de todos los países que conforman América Latina, República Dominicana cuenta con el mayor porcentaje de votantes en el exterior, en relación con su padrón general, con un 7.91%.

“El padrón del exterior, en el proceso natural, ha aumentado en 71,738 personas, es decir que actualmente, al corte de hace un mes el padrón está en 667, 617 personas”, expresó.

Dijo que el aumento de ese registro ha sido de un 12%, pero que la meta del actual Pleno es llevarlo al doble, con el fin de que, para las elecciones de mayo del 2024, esté en un millón 191 mil 758 personas. Nos faltan 524,141.

Sin embargo, Jáquez Liranzo uno de los desafíos es lograr incrementar el ejercicio del sufragio, porque de nada serviría tener el récord de Latinoamérica del voto en el exterior con los dominicanos y dominicanas inscritas, si el día de las elecciones no votan.

Respecto a lo anterior, anunció que el próximo miércoles el Pleno de la JCE sostendrá un encuentro con los partidos agrupaciones y movimientos políticos, para abordar desafíos identificados en los electores del exterior.

Escogencia de los miembros de las OCLEE. Jáquez Liranzo hizo énfasis en que en el proceso de selección de los miembros de las OCLEE “no existe la palabra repartición”.

“Aquí los criterios serán los de ley, de valores democráticos y los principios. El que los reúna será ratificado; el que no los reúna, no será ni ratificado ni designado; el que los reúna será designado, y ese es nuestro criterio, porque la transparencia como valor democrático y como ejercicio de esta JCE es enemiga del conciliábulo”, recalcó.

Dijo que en un proceso de evaluación se determinó que los miembros de las OCLEE no habían sido capacitados y por ello se estableció que, una vez conformadas, a los escogidos se les impartirán maestrías y diplomados en administración electoral con énfasis en justicia electoral.

Explicó que la importancia de esto último radica en que las Juntas Electorales, para el exterior OCLEE, además de su función administrativa del proceso electoral fungen como una primera instancia, en el ámbito judicial.

El presidente del órgano electoral y del registro civil recordó que en los procesos de conformación de juntas electorales a nivel nacional se han inscrito 2323 aspirantes a las distintas posiciones, pero, en aras del respeto a lo establecido en la ley, la JCE remitió a la Procuraduría General de la República los nombres de esas personas para comprobar que no tengan antecedentes penales, y lo mismo hará con los aspirantes a conformar las OCLEE, una vez concluya el proceso de recepción de propuestas.

Jáquez Liranzo aseguró que la JCE garantizará el sufragio en donde se encuentren los ciudadanos dominicanos que, a su juicio, erróneamente han sido identificados como ‘diáspora’.

“Diáspora significa disgregación, creo que no aplica a la nación dominicana, sus hombres y mujeres que yacen en otros países, en el mundo, nunca han dejado de abrazar su patria, el termino con el respeto me parece despectivo porque ustedes se llevan su tierra para dejar sembrada la patria por siempre donde respiran, no importan los años. Realmente están equivocados, nunca se han ido, sus aportes y sus esfuerzos por la institucionalidad democrática son el símbolo más fehaciente de que jamás se han ido de la tierra de Duarte”, concluyó.

En el acto también tuvo palabras, el miembro titular del Pleno Samir Rafael Chami Isa, quien resaltó que en un régimen democrático se fomenta el pluralismo, se permite la competencia electoral y se celebran elecciones auténticas, respetando el ejercicio de mayoría del ejercicio del voto electoral.

“Por eso la democracia se considera como una forma de gobierno justa y se conveniente para vivir en armonía. La democracia no significa soy tan bueno como tu, sino tu eres tan bueno como yo”, expresó.

Con la actividad de conformación realizada en Madrid, España, la JCE cerró la tercera etapa de recepción de propuestas para la conformación de las OCLEE, que inició en San Martín, Curazao, Panamá y Puerto Rico; y que siguió en Orlando, Miami y California. En tercera, la delegación de la JCE, recorrió las ciudades de Holanda, Zúrich, Milano, Barcelona, Valencia y Madrid.

La cuarta y última ruta inicia el próximo 19 de marzo y se realizará en Boston, Providence, Washington, Philadelphia, New Jersey y New York.