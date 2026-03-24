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Santo Domingo.– La primera dama Raquel Arbaje, participará en el encuentro inaugural de la Coalición Global Fomentando el Futuro Juntos, que se celebrará en Washington, D.C., Estados Unidos, los días 24 y 25 de este mes.

Este espacio internacional, impulsado por la Oficina de la Primera Dama de los Estados Unidos Melania Trump y el Departamento de Estado, reunirá a primeras damas, expertos, organizaciones y representantes del sector tecnológico para abordar los principales desafíos y oportunidades que enfrentan los niños y niñas en la era digital.

La primera dama viaja acompañada de Ancell Scheker, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, de Luis Madera, viceministro de Coordinación y Seguimiento del Gobierno, y de Nancy Handal de Mejía, coordinadora de la Oficina de la Primera Dama.

Durante el encuentro, la participación de la República Dominicana estará centrada en los avances y esfuerzos en materia de tecnología educativa. En su presentación, la primera dama Raquel Arbaje destacará cómo el país ha asumido el desafío de la transformación digital como una oportunidad para fortalecer su sistema educativo, evolucionando hacia un modelo basado en competencias que prioriza el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la adaptación a los cambios.

Asimismo, abordará el papel de la tecnología como eje transversal del currículo educativo dominicano, acompañado de procesos de formación docente que garantizan su integración efectiva en las aulas. Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Educación Digital, que impulsa iniciativas en áreas como el pensamiento computacional, la inteligencia artificial y el desarrollo de habilidades del siglo XXI.

En la reunión participarán representantes de 45 países para articular compromisos concretos en torno a la educación digital y la protección de la niñez en el entorno en línea. Entre las empresas tecnológicas participantes figuran OpenAI, Microsoft, Meta, Google, Adobe, xAI, Palantir y Zoom Communications, entre otras.

Con su presencia en este foro, la primera dama Raquel Arbaje refuerza la posición del país como actor activo en la conversación global sobre el futuro de la educación y el bienestar infantil en la era digital.

Sobre Fomentando el Futuro Juntos

Fomentando el Futuro Juntos es una coalición global impulsada por la primera dama Melania Trump con el objetivo de garantizar que cada niño y niña pueda crecer, aprender y prosperar en la era digital, con acceso a tecnología educativa de calidad y protección real ante los riesgos del entorno en línea. La iniciativa articula el compromiso conjunto de gobiernos y empresas tecnológicas líderes a nivel mundial.

La agenda del evento incluye una sesión de trabajo el 24 de marzo, enfocada en el intercambio de experiencias, herramientas innovadoras y estrategias prácticas en áreas como inteligencia artificial aplicada a la educación, alfabetización digital, seguridad en línea y uso de tecnologías educativas.

El 25 de marzo se celebrará una reunión de alto nivel en la Casa Blanca, donde las primeras damas participantes compartirán compromisos y acciones concretas para promover el bienestar de la niñez en el entorno digital, así como fortalecer la cooperación internacional en este ámbito.