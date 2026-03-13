Qué se sabe del ataque de Irán contra el portaviones USS Abraham Lincoln

RT.-El Cuartel General Jatam al Anbia comunicó este viernes que el portaviones USS Abraham Lincoln de la Armada estadounidense fue objetivo de la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y quedó «fuera de servicio», por lo que «abandonó la zona y está regresando a Estados Unidos».

Previamente, el lunes pasado, el mando militar iraní transmitió que las Fuerzas Armadas del país atacaron con cuatro misiles balísticos el portaviones Abraham Lincoln de la Armada de Estados Unidos y que fue alcanzado por los proyectiles, por lo que emprendió la retirada del lugar de su misión.

No obstante, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CENTCOM) desmintió el reporte iraní, asegurando que el USS Abraham Lincoln no había sido alcanzado. «Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron», precisó el organismo, y agregó que el buque sigue lanzando aviones de guerra en el marco de la agresión no provocada de EE.UU. e Israel contra la nación persa.

Luego, medios del país persa reportaron que el Abraham Lincoln, que «supuestamente debía garantizar con sus 90 cazas y su potente grupo de combate la seguridad energética y la salida sin riesgos del petróleo de la zona», se encontraba a comienzos de este mes atracado a unos 1.000 kilómetros de las costas iraníes, cerca de Omán. «Esta distancia no obedece a razones de maniobra, sino a la necesidad de mantenerse fuera del alcance de los misiles de crucero y balísticos iraníes», sostuvieron.

Este jueves, CBS News recogió que una embarcación iraní que se aproximó demasiado al USS Abraham Lincoln a principios de esta semana fue blanco de disparos por parte de la Armada estadounidense. Según las fuentes, un buque de guerra estadounidense utilizó su cañón naval Mark 45, de 5 pulgadas, para intentar impactar el navío iraní, pero falló en varios disparos. Se envió un helicóptero equipado con misiles Hellfire, que logró golpearlo con dos de esos proyectiles. Se desconoce el estado del barco iraní y de su tripulación.

Además, el medio reportó que los destructores USS Spruance y USS Michael Murphy se encontraban a bordo del Abraham Lincoln, que operaba en el mar Arábigo en apoyo a las acciones militares estadounidenses contra Irán. Otros seis destructores con misiles guiados estaban operando en el mar Arábigo la semana pasada.

Según informó Fox News el viernes pasado, el portaviones estadounidense USS George H.W. Bush también se preparaba para desplegarse «pronto» en Oriente Medio, junto con el USS Gerald R. Ford y el USS Abraham Lincoln, que ya se encontraban en la región y participaban en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. El tercer portaviones podría sustituir al USS Gerald R. Ford en el Mediterráneo, ya que este buque, junto con los destructores de su grupo de escolta, se trasladó al mar Rojo.