¿Quién Podrá Liberarnos de la Deuda Que Nos Roba el Futuro?

Por Felipe Lora Longo

¿Estás cansado de oír que el Senado aprobó “otro préstamo” al presidente Luis Abinader para dizque “modernizar el Estado”?

¿Te han hecho creer que la deuda es no solo “necesaria” sino también “sagrada”?

Eso lo dicen los que se benefician de esa deuda: políticos corruptos, banqueros y grandes empresas. Ellos se reparten el botín y dejan que tú, trabajador, chiripero, campesino, ama de casa o cabeza de familia, seas quien pague con impuestos altos, salarios bajos y servicios públicos por el suelo.

La verdad es que la deuda no es sagrada: es un robo disfrazado de ley.

Lo primero que debemos entender es que la deuda no es una “obligación moral”. Muchas de esas deudas son ilegítimas: se firmaron con corrupción, con sobreprecios en obras que nunca se terminaron, o con cláusulas que entregan la soberanía nacional. ¿Por qué el pueblo trabajador debe pagar por los robos y negocios sucios de políticos y banqueros?

Solo la Izquierda Puede Romper las cadenas de la deuda externa

En nuestro país, cada año, miles de millones de pesos que deberían ir a hospitales, escuelas, empleos y agua potable terminan saliendo al extranjero para pagar intereses de una deuda que nunca pidió el pueblo. Así, el ciclo se repite: más préstamos, más intereses, menos futuro.

La derecha nos dice que “no hay alternativa”, que debemos seguir obedeciendo a los bancos y organismos internacionales. Pero la verdad es que sí hay alternativa, y solo la izquierda tiene la voluntad de aplicarla.

Un gobierno de izquierda no aceptará que el pueblo siga pagando lo que nunca pidió.

¿Qué hará un gobierno de izquierda?

Moratoria inmediata. Un gobierno de izquierda declarará una moratoria soberana: se detienen los pagos mientras se revisa, peso por peso, contrato por contrato, de dónde vino cada deuda y a dónde fue a parar ese dinero. Esa auditoría será pública, con participación de la sociedad y transmisión en vivo de los hallazgos.

Auditoría pública. Todo contrato, todo préstamo, todo documento será revisado y publicado para que el pueblo sepa la verdad. Las deudas manchadas de corrupción o ilegalidad serán repudiadas y anuladas. Los responsables deberán responder ante la justicia y devolver lo robado.

Repudio a lo ilegítimo. Si una deuda se firmó con corrupción, sobreprecios o trampas legales, no se paga. Punto.

Los responsables serán llevados a la justicia y lo robado volverá al país.

Negociación justa de lo válido. Lo que quede, se paga en condiciones dignas: más tiempo, menos intereses, en pesos dominicanos y sin que eso signifique recortar tu comida o tu salario.

Escudo al pueblo. Ningún ajuste caerá sobre los trabajadores, los chiriperos ni los campesinos. Se blindarán los subsidios básicos y se lanzará un plan de empleos comunitarios para que nadie quede atrás.

Que paguen los que más tienen. Bancos, mineras y grandes corporaciones tendrán un impuesto especial. Se acabaron las exenciones de lujo. El sacrificio no será del pobre, será del rico que se benefició de la deuda.

¿Por qué solo la Izquierda puede?

Porque la derecha está comprometida con los bancos, con las multinacionales y con los corruptos que se han llenado con la deuda. Ellos nunca romperán este ciclo porque son parte del problema.

La izquierda, en cambio, solo le debe cuentas al pueblo.

Solo la izquierda puede parar esta estafa, recuperar lo robado y liberar a la República Dominicana de la esclavitud de la deuda.

#SoloLaIzquierdaPuede defender al pueblo trabajador y devolverle la soberanía al país.