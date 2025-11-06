RT

Uno de los conductores del convoy de la actriz estadounidense Angelina Jolie, que visitó este miércoles la ciudad de Jersón, capital de la provincia homónima rusa que se encuentra bajo control de las tropas del régimen de Kiev, fue trasladado a un centro de reclutamiento para comprobar su condición de persona sujeta a servicio militar, confirmó a la agencia UNIAN el Comando de las Fuerzas Terrestres del Ejército de Ucrania.

El hecho ocurrió el martes en un puesto de control en la provincia ucraniana de Nikoláev, vecina de la de Jersón, cuando reclutadores verificaban las identidades de las personas que formaban parte de la comitiva y descubrieron que el conductor, un ciudadano ucraniano nacido en 1992, no tenía los documentos necesarios. A continuación, el hombre fue llevado al centro de movilización, donde se estableció que es un oficial de reserva y no cuenta con exención de movilización.

El Comando señaló que la comitiva «estaba cerca» del conductor mientras se aclaraba su situación, después de lo cual «la famosa actriz continuó el viaje planeado». «Ni ella ni sus representantes influyeron en el trabajo» de los reclutadores, agregó.

El centro de reclutamiento indicó a Politico que al hombre se le ordenó presentarse a un curso de readaptación militar. No está claro si fue enviado inmediatamente al curso o pudo continuar el viaje. Según Politico, Jolie no notificó al Gobierno ucraniano su visita y entró al país a pie.

En las redes sociales circula un video grabado por una cámara de vigilancia en el que aparece Jolie aparentemente en el centro de reclutamiento.

Alexéi Goncharenko*, diputado de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano), aprovechó el hecho para arremeter contra el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski. «Construyó un país donde viene la mundialmente famosa actriz de Hollywood Angelina Jolie, pero quieren movilizar a su escolta y ella misma va al centro de reclutamiento a recogerlo», escribió en su canal de Telegram.

Por su parte, el gobernador ruso de la provincia, Vladímir Saldo, declaró que su visita buscaba «desviar la atención del desastre» de las fuerzas ucranianas en el frente.

Ante la masiva huida de ucranianos al extranjero y la falta de voluntarios para ir al frente, el régimen de Vladímir Zelenski recurre sistemáticamente a la movilización forzosa para recomponer las mermadas filas del Ejército del país.

Los comisarios militares reclutan hombres por la fuerza en calles, transportes públicos, hospitales e incluso bloqueándolos en sus coches, provocando críticas y descontento entre la población ucraniana.

* Incluido en la lista de terroristas y extremistas de Rusia.