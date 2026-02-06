Reconocido poeta y semiólogo español es investido en la Academia de Ciencias y esclarece autoría de (Por amor)

Fuente exterior

SANTO DOMINGO.– La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) invistió este jueves como Miembro Correspondiente al doctor José María Paz Gago, escritor, poeta, ensayista, filólogo y semiólogo español de reconocido prestigio internacional, considerado uno de los más altos exponentes de las letras hispánicas contemporáneas.

El acto solemne tuvo como eje el discurso de ingreso del académico, titulado “Por amor: luces y sombras sobre la propiedad intelectual de una canción dominicana y universal”, en el cual presentó un profundo análisis literario, semiótico, filológico y simbólico de la emblemática canción dominicana.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la doctora Irene Pérez Guerra, coordinadora de la Comisión de Lingüística de la ACRD, quien resaltó la trayectoria intelectual, el rigor científico y el valioso aporte de Paz Gago a los estudios literarios y culturales contemporáneos.

La semblanza del homenajeado fue presentada por el doctor José Enrique Delmonte, quien destacó su amplia producción académica y literaria, así como su reconocimiento internacional como uno de los más reputados expertos en teoría de la literatura y literatura comparada.

Durante su disertación, Paz Gago presentó un riguroso estudio comparativo que concluye que Manuel de Jesús Troncoso es el autor de la letra de la canción “Por amor”, mientras que Rafael Solano es el autor de la música. Explicó que, desde su estreno en 1968, existieron dudas razonables sobre la autoría de la letra, debido a que su estilo no coincidía con la producción lírica habitual de Solano.

El académico sustentó sus conclusiones en el análisis de una carta pública de Troncoso, estudios estilísticos de canciones escritas por ambos autores entre 1964 y 1969, testimonios históricos, referencias a irregularidades en el Festival AMUCABA y, de manera determinante, en la existencia de los versos originales manuscritos por Troncoso, validados mediante grafología forense.

Afirmó que la estructura, el ritmo y el estilo de “Por amor” coinciden plenamente con la obra lírica de Troncoso y difieren sustancialmente de las letras compuestas por Solano, lo que confirma la verdadera autoría del texto.

El discurso también abordó las polémicas alrededor del estreno de la canción y el papel de distintos intérpretes, aportando nuevos elementos para esclarecer uno de los debates más persistentes de la historia de la música dominicana.

El acto contó con la presencia de miembros de la ACRD, así como de los poetas José Mármol, Odalís Pérez, Basilio Belliard, el doctor Plinio Chaín, académicos, escritores y otras destacadas personalidades del ámbito cultural, además de familiares y amigos del homenajeado.