Referente De La Izquierda Revolucionaria (RID) anuncia participará en el proceso electoral 2024

Nuestro país es una sociedad capitalista, dominada y dependiente del poder económico y político del imperio de los EEUU. Quienes nos han impuesto y Estructurada un modelo neoliberal, en complicidad de la Unión Europea (UE), el FMI, BM, Club de París; con la anuencia sumisa de los capitalistas, partidos y socios criollos.

Esto ha conllevado a que, los partidos y gobiernos tradicionales, así como, sus aliados y socios de la derecha que ha tenido nuestra sociedad, hayan entregado en arrendamiento y/o ventas, o sencillamente se apropiaran de todos los bienes y propiedades del Estado (funcionarios, senadores, diputados, policías, militares y empresarios) se han adueñado, en gran medida, de los bienes del país; gobiernos convertidos en SIMPLES administradores del capital privado y transnacional, hasta nuestros días.

PARTIDOS

Tanto el PRD-PRM, PLD-FP, PRSC y partidos bisagras, junto a sus ONGs, les sirven de transmisión a toda esa política sumisa; responsables de crear gobiernos burocráticos, disfuncionales, que solo sirven como medio de enriquecimiento corrupto.

A pesar de las potencialidades naturales y humanas de esta media isla, nunca se han preocupados por resolver los problemas históricos para el bienestar del pueblo trabajador, campesino, micros, pequeños y medianos productores, empobrecidos y marginados que no gozan de buena salud, educación, servicios de electricidad eficiente; seguridad ciudadana y empleos. Situación que, al mismo tiempo, impulsa el quiebre de los pequeños y medianos productores del campo, caso de los productores de cebolla y arroz.

Estos partidos son financiados y dirigidos por narcotraficantes conocidos y confesos; lavadores de dinero. Esa plutocracia y gobierno de los ricos, han creado una cleptocracia o gobiernos corruptos.

Con esa composición, la cúpula de la partidocracia tradicional es reaccionaria y conservadora; al tiempo que promueve los antivalores, la Xenofobia y el racismo. Fomentando violaciones a los derechos fundamentales del ser humano, incluyendo violaciones y maltratos contra la migración haitiana, desconociendo y desvalorizando sus grandes aportes a la economía dominicana. Política dirigida, justamente, a enriquecer a los empresarios, corruptos y al gobierno. Los hermanos haitianos son los máximos aportadores en las siembras y cosechas de arroz, café, cacao; en la construcción privada y pública, ganadería y servicios,

Cuando vemos sus políticas, discursos, programas de gobierno, promesas de campaña, proyectos de leyes, decretos y el presupuesto público se encuentran incoherencias técnicas, políticas e ideológicas y muchos adornos demagógicos.

El discurso gubernamental de la transparencia, se ha convertido en algo de “moda”, obligado por los políticos del sistema; que obedeciendo a una presión internacional y ciudadana. Aunque traten de ocultar, a diario, va dirigido y le brota la opacidad beneficiando a la derecha nacional, a corruptos, lavadores y narcotraficantes.

La corrupción es característica del sistema capitalista; es parte del proceso de acumulación insaciable de riqueza, de esa clase dominante de la sociedad. En nuestro país, desde el inicio del régimen despótico del sátrapa Trujillo, hasta hoy, van 93 años donde, han pasado 7 gobiernos de cinco partidos (El PD, PRD, PRSC, PLD-FP y PRM), todos han sido partícipes y/o estimulantes de la corrupción y la impunidad; NINGUNO ha logrado combatir profunda y eficientemente estos males que solo le afectan al pueblo, llegando a crímenes de lesa humanidad.

PRM-Luis Abinader, servil gringo y abril

Como todos los gobiernos dominicanos, ha sido un vil servidor del imperio yankee y las potencias europeas, actuando y dependiendo de lo que diga o dicte el amo del norte; formando, aunque ha perdido mucho terreno en nuestro continente, a lo que ellos llaman, todavía, su patio trasero, o países bananeros, de forma despectiva. República Dominicana es uno de los pocos países que le queda de cierta importancia regional, desde el punto de vista geopolítico y estratégico; siendo este que, por más de 60 años, mantiene un control absoluto.

No ha de extrañar las visitas a nuestro territorio, de cuatro funcionarios de primer nivel, civil y militar, que han pisado nuestras tierras en los últimos tres años. Wendy Sherman es la más reciente de las enviadas a tratar temas de sumo interés, aunque no publicados en su totalidad. La situación haitiana, la corrupción, el narcotráfico, y la presencia China con el envío del segundo embajador en menos de seis años y el puerto de Manzanillo, entre otros. Son temas que inquietan al Tío Sam.

Estos viajes se dan en un contexto donde EEUU, todavía, no tiene embajadores en el país; quienes han dejado todo en manos del encargado de negocios de la Embajada Gringa.

El irrespeto es tan burdo que, justamente, a trece días de cumplirse 58 años de la invasión yankee al país, 28 de abril del 1965, como todo Gobernador de Colonia, Luis Abinader recibe a la Sra. Sherman en el Palacio Nacional, quien posteriormente hace un recorrido por parte de la zona histórica, donde el comandante, y héroe nacional, Francisco Alberto Caamaño Deñó tenía su comando central; fue acampanada de la Alcaldesa del Distrito Nacional y Secretaria General del PRM, Carolina Mejía.

LUCHAS REIVINDICATIVAS

El RID apoya todas las luchas populares, sectoriales, de trabajadores, campesinos, micros, pequeños, medianos comerciantes y productores, así como la lucha contra la destrucción de los ríos, las inundaciones, contaminación del medioambiente, la privatización del agua; contra los abusos de la Barrick Gold Pueblo Viejo, la privatización de Punta Catalina, los fideicomisos del PRM-Luis Abinader y demás partidos del sistema. Luchamos por la terminación de la presa Monte Grande, por el desarrollo y beneficio de la producción agropecuaria y agua potable de la Región de Enriquillo.

Apoyamos la lucha de San Juan de la Maguana, contra la empresa canadiense GoldQuest, que trabaja en la explotación de la mina Romero y Romero Sur; estamos en contra de la extracción del carbonato de calcio en las lomas de Las Filipinas y sus depósitos en el puerto de Barahona por la empresa Belfond Enterprise, el cual está dañando, degradando y alterando los acuíferos, afectando el clima y destruyendo sus montañas.

Le hacemos un llamado al movimiento social que, es IMPRESCINDIBLE transformar las luchas económicas y sociales, en luchas políticas, como única herramienta posible de lograr transformar las condiciones de vida en que vive el pueblo dominicano. De lo contrario, solo serán beneficiados la misma derecha, y/o los sectores reformistas. Época de socialismo a lo dominicano.

ELECCIONES NACIONALES 2024.

Por más de dos años, de pleno proceso electoral, la derecha, terminado el tiempo de votación, empieza de una vez sus actividades proselitistas, opacas o claras. Encontrando caldo de cultivo en el limitado nivel de institucionalidad y respeto a los organismos en que se encuentra el país.

El electoralismo es un elemento distorsionador de las luchas sociales, donde el sistema político tradicional envuelve a una parte importante de la población esperanzada en conseguir algo, vía el clientelismo o las promesas de la próxima gestión.

La coyuntura política dominicana está muy influenciada por los períodos electorales, donde se da una disputa dentro del sistema conservador oligárquico. Ahí se generan, a veces, crisis y contradicciones políticas dentro del bloque dominante que, al final, se resuelven en función de sus intereses; por la similitud conservadora de los partidos y el tutelaje de la oligarquía, el imperialismo y potencias europeas. Aun así, se advierte el desgaste, descrédito, división y transfuguismo en esos partidos. Ocurriendo con el PRSC, el PRD- PRM, PLD-FP, y sus bisagras, así; también, como el descrédito y deterioro progresivo que debe ser aprovechado, en todos los escenarios, por la Izquierda Revolucionaria.

Esta situación encuentra al pueblo dominicano ante un complejo y gran vacío de respuesta colectiva, político-orgánica, como alternativa a la derecha y demás sectores conservadores que han encabezado las riendas del Estado, pide algo diferente a toda esa podredumbre; una opción electoral independiente y revolucionaria

POSIBILIDAD DE UNA OPCION ELECTORAL INDEPENDIENTE Y REVOLUCIONARIA

Hoy el país carece de una respuesta político-orgánica colectiva, unitaria, con posibilidad real de disputar el poder político a la derecha y sectores conservadores. Ese momento de unidad, exigido por amplios sectores populares no ha madurado, está en proceso. Hay que construir una dirección revolucionaria con capacidad orgánica, ideológica y con suficientes músculos para enfrentar al sistema capitalista.

En un segmento de los espacios políticos “progresistas”, predomina una visión reformista y sistémica de la lucha política, no han entendido que, este sistema está incapacitado para resolver los problemas fundamentales de la gran mayoría de la población. Una participación que implique una respuesta política desde la franja de la Izquierda Revolucionaria y demás aliados antisistema, sólo es posible si se desarrolla un trabajo planificado, a tiempo, dedicado, y dejando a un lado, los intereses particulares y poniendo por delante, por encima de todo, los intereses del pueblo dominicano. A los capitalistas, sus bisagras y sus apoyos de fuera y dentro, no se le arrebata el poder improvisando candidaturas, con poco tiempo, sin horizontes claros y a pocos meses del escrutinio electoral. A menos que, no se quiera hacer un papel ridículo, en que los enemigos del pueblo y de la izquierda se burlen al tener una pírrica participación.

Es en esa dirección que creemos no es oportuno, ni conveniente, participar en un frente electoral, bajo la dirección y control del llamado “progresismo”, “democratismo” y reformismo; que solo serviría para que la Izquierda Revolucionaria legitime sus intereses pequeño burgueses o burgueses y, en última instancia, oxigenar el sistema capitalista; bajo el desfasado, des conceptualizado y contrarrevolucionario criterio de impulsar la revolución democrático-burguesa.

ANUNCIAMOS al País que, El Referente De La Izquierda Revolucionaria (RID) participará en el proceso electoral con nuestras propias propuestas, sin apoyar candidaturas en particular. Acompañando a nuestro pueblo dominicano en sus luchas político-sociales, por mejores condiciones de vida: Por La Salud, la educación, seguridad pública, los derechos de la mujer, los derechos de la juventud, las reivindicaciones sociales en cada comunidad y sector.