Regidor Winston Báez arremete contra alcalde Manuel Jiménez por el “Bar de Checha”

El regidor por la Fuerza del Pueblo, Winston Báez ha lanzado una agresiva embestida contra el alcalde Manuel Jiménez, quien habría sido su gran aliado en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Báez, ha manifestado la vergüenza que siente de saber que su amigo el alcalde Manuel Jiménez, va a inaugurar la que ha denominado como su obra cumbre «El Bar de Chencha», el cual está listo para ser puesto en marcha este viernes, durante un espectáculo de Son.

No sólo, eso si no que, también recuerda que a casi tres años de gestión el ejecutivo municipal de Santo Domingo Este no ha realizado ni una sola obra la cual pueda exhibir, de las tantas que prometió durante la campaña.

“Hoy a casi tres años de gestión, el Alcalde de Santo Domingo Este inaugurará su obra cumbre, “El Bar De Chencha”, si, así como lo ve, El Bar De Chencha..!! No hay duda que la actual administración de la alcaldía que encabeza Manuel Jiménez, se ha convertido en una vergüenza nacional.!!” colgó el concejal en sus redes sociales.

Báez quien habría sido el mejor defensor del alcalde Manuel Jiménez, en la Sala Capitular, hoy ha decidido iniciar atacar la administración a través de las redes sociales, como una forma de mantener distancia con el alcalde Manuel Jiménez.

Manuel Jiménez quien le prometió al municipio de Santo Domingo Este la construcción de una “Ciudad Justa y Creativa”, ha quedado claro, que una cosa es con guitarra y otra es con violín, demostrando así su incapacidad gerencial y la ausencia planes y proyectos para el desarrollo local, dejando claro su falta de gerencia en la administración del municipio más grande del país.

Esta obra se desarrolla con apoyo de la Presidencia de la República, cuyo costo estimado es de RD$5,000,000, la cual está a cargo del ingeniero Ramón Acevedo.

Aunque para el alcalde Manuel Jiménez, es su obra maestra debido a que está es la única obra de infraestructura que ha podido exhibir durante su gestión, para muchos forma parte del desenfoque de la administración del cabildo de Santo Domingo Este, sobre las prioridades del municipio.

Incluso uno de sus mayores defensores en el Concejo Edilicio, ha salido al frente para criticar la referida obra.

En el Concejo de Regidores, Báez ha sido uno de los mejores y más sólidos aliados que tiene el alcalde Manuel Jiménez, de quien se tiene el criterio que le ha dado la espalda a la base y la dirigencia media del Partido Revolucionario Moderno.