Respuesta de Leonel Beltre presidente del PLD en Azua, al discurso del presidente Luis Abinader.

Por Leonel Beltre

Durante la pandemia, donde el aparato productivo de nuestro país y el mundo se paralizó, en el gobierno de Danilo Medina no hubo aumento, nunca aumentó la tarifa eléctrica, pero sí recuerdo las críticas constantes de que el estado de emergencia era usado para política, no para el beneficio del pueblo.

Aquí menciono las medidas más importantes en beneficio de la población y el sistema productor y empresarial del país:

1. Planes de Alivio Económico y Laboral

Fueron diseñados para evitar el colapso del empleo formal e informal mediante transferencias monetarias directas.

FASE (Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado):

a) FASE 1: El Gobierno asumía el 70% del salario de los empleados suspendidos (con un mínimo de RD5,000 y un máximo de RD8,500 mensuales).

b) FASE 2: Dirigido a empresas que no suspendieron a su personal pero vieron caer sus ingresos. El Gobierno aportaba RD$5,000 por trabajador para ayudar a la empresa a mantener la nómina.

c) Programa Pa’ Ti (Apoyo al Trabajador Independiente):

Destinado a trabajadores por cuenta propia que tenían préstamos en el sistema financiero. Se les otorgaba una transferencia transitoria de RD$5,000 mensuales.

Plan de Flexibilización Tributaria:

La DGII aplazó el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), permitió el pago del ITBIS en cuotas y eliminó temporalmente el recargo por mora para dar oxígeno a las empresas.

2. Planes de Asistencia Social

Se enfocaron en la población vulnerable y en aquellos que vivían de la economía informal (chiriperos, vendedores ambulantes, etc.).

• Programa Quédate en Casa:

Fue una expansión masiva de la tarjeta Progresando con Solidaridad.

Aumentó el beneficio de los hogares que ya estaban en el sistema a RD$5,000 mensuales.

Se incluyeron 1.5 millones de familias dominicanas, priorizando a jefas de hogar y personas mayores.

• Plan Social de la Presidencia:

Ejecución de operativos de entrega de raciones de alimentos crudos casa por casa para evitar aglomeraciones en los centros de distribución habituales.

3. Plan de Respuesta Sanitaria y Epidemiológica

Buscaba fortalecer el sistema de salud que no estaba preparado para una crisis de tal magnitud.

Plan de Contingencia COVID-19:

Establecimiento de una red de hospitales exclusivos para COVID-19 (Hospital Militar Ramón de Lara fue el pionero).

a) Habilitación de centros de aislamiento para personas que no podían guardar cuarentena en sus hogares por falta de espacio.

b) Laboratorio Nacional Dr. Defilló:

Se automatizó y equipó para aumentar la capacidad de procesamiento de pruebas PCR, que inicialmente era muy limitada.

Plan de Desinfección Nacional:

c) Uso de camiones de bomberos y unidades militares para desinfectar calles, mercados y plazas públicas en las provincias con mayor incidencia (como el Gran Santo Domingo, Santiago y Duarte).

4. Plan de Continuidad Educativa y Administrativa

Para evitar la parálisis total del Estado y la educación.

1. Plan de Educación a Distancia:

Debido al cierre de escuelas en marzo de 2020, se habilitaron plataformas digitales y se utilizaron canales de televisión y radio para terminar el año escolar 2019-2020 de manera remota.

2. Teletrabajo en el Estado:

Se emitió un decreto para que el personal no esencial de la administración pública trabajara desde casa, manteniendo solo el 50% de la plantilla de forma presencial y rotativa.

Resumen de la Ejecución Financiera

Estos planes representaron un gasto público extraordinario que fue financiado principalmente mediante:

3. Instrumentos de deuda pública.

Liberación de encaje legal por parte del Banco Central para inyectar liquidez a la economía (más de RD$120,000 millones).

5. No menos importante, se dejó encendido el país con energía eléctrica 24/7.

La incapacidad del gobierno del PRM, golpea de manera despiadada a la clase media y pobre de nuestro país, por eso no quieren que miren Pa´tra; porque Con el PLD se Vivía Mejor.