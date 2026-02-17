Roldán asegura Carnaval de Santiago innova con la musicalización del Carnaval*

Fuente externa

Santiago de los Caballeros, República Dominicana.– El artista y gestor cultural Roldán Mármol afirmó que el Carnaval de Santiago se coloca a la vanguardia con las innovaciones que se están implementando con la musicalización del desfile de esta festividad, destacando que se trata de “una necesidad largamente esperada” por quienes hacen música en el país.

La primera aparición musical la hizo Roldán llegando en el Roco Tren y luego a las 6pm llegó también el merenguero típico Daniel Galan, ambos integrándose de lleno entre lechones, personajes y comparsas.

“Quiero aprovechar y felicitar a Santiago por estas innovaciones que se están produciendo aquí con la musicalidad del carnaval. Era algo que estábamos esperando desde hace tiempo los que hacemos música, un aplauso para Santiago, para esta gran iniciativa”, expresó Mármol al participar en el acto de lanzamiento de la nueva propuesta musical del carnaval santiaguero en el segundo domingo del evento cultural.

El artista valoró el trabajo del comité organizador y reconoció de manera especial al alcalde Ulises Rodríguez, por creer en esta visión, así como a Adalberto Rodríguez director general del carnaval y a todo el equipo involucrado en el proyecto. “De verdad, esto es una necesidad y que se sepa: Santiago está innovando”, subrayó.

Roldán destacó que es la primera vez que se organiza formalmente la musicalización del carnaval, lo que permitirá que la música en vivo “pueda latir mucho más fuerte en cada una de estas celebraciones”, fortaleciendo la experiencia de los asistentes y potenciando la proyección cultural de la ciudad.

“Agradezco de corazón que además me inviten a marcar esta pauta de inicio de esta musicalidad del carnaval santiaguero”, concluyó, al reiterar que este paso consolida a Santiago como referente de innovación en las expresiones festivas y culturales del país.