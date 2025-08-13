Rosie Cordero la hija de Quisqueya que honra la ciudad en Miami-Dade

Por Ramón Grullón

Viviendo por décadas en los Estados Unidos de América, como ciudadano con hijos y nietos nacidos y formados en la sociedad norteamericana, nunca he dejado de sentir el profundo arraigo de mis raíces dominicanas. Cada vez que un compatriota se destaca en tierras extranjeras, me embarga una emoción que me resulta imposible ocultar, y por eso hoy quiero rendir justo tributo a una mujer excepcional: Rosie Cordero-Stutz, actual Sheriff del condado de Miami-Dade, en el estado de Florida.

Rosie es una mujer brillante, nacida en la República Dominicana, ese país que llevamos en el alma como la tierra más hermosa del mundo. Emigró siendo apenas una niña a los Estados Unidos, donde fue criada por su madre en la ciudad de Nueva York. Desde temprano mostró vocación de servicio, lo que la llevó a obtener una licenciatura en Justicia Criminal en Marist College y, más adelante, una Maestría en Administración Pública en Florida International University.

Su carrera policial inició en 1996 al ingresar al Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade (entonces conocido como MDPD). A lo largo de casi tres décadas, Rosie fue escalando posiciones con mérito propio: de oficial de patrulla pasó a sargento, integrando unidades clave como la Robbery Intervention Detail y la Oficina de Homicidios. En 2008 ascendió a teniente; en 2013, a mayor; y en 2020, asumió el mando de la División de Operaciones del Norte. Finalmente, en 2022, fue nombrada directora adjunta de Servicios de Apoyo e Investigación, una de las posiciones más estratégicas del cuerpo policial.

Quienes conocen bien la dinámica electoral de Miami-Dade difícilmente hubiesen imaginado que una mujer de origen dominicano en un condado marcado por la diversidad de comunidades inmigrantes pudiera alzarse con la victoria en una contienda de alto perfil. Y sin embargo, en noviembre de 2024, Rosie Cordero Stutz fue electa como Sheriff, convirtiéndose en la primera persona en ocupar ese cargo. Asumió el mando el 7 de enero de 2025.

Su elección no solo marcó un hito institucional y fue también la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del condado, y la primera hispanoamericana en hacerlo en todo el estado de Florida.

Durante sus primeros 100 días de gestión, ha priorizado la ley y el orden, fortaleciendo la capacidad operativa del cuerpo policial, elevando la presencia de patrullas, implementando nuevas iniciativas de prevención del crimen y forjando alianzas estratégicas con organizaciones comunitarias. Ha liderado con un firme compromiso de escuchar, aprender y actuar con integridad.

Los reconocimientos no se han hecho esperar. Ha sido distinguida como “Mujer del Año” por la Cámara de Comercio Domínico-Americana de la Florida y presidió el capítulo estatal de la Asociación del FBI National Academy. Además, cuenta con una sólida formación ejecutiva, adquirida en programas como el Police Executive Leadership Institute y el propio FBI National Academy.

Rosie Cordero-Stutz es hoy por hoy un ejemplo palpable del talento, la disciplina y la capacidad de liderazgo de la mujer dominicana. Su historia es también la historia de miles de dominicanos que, sin olvidar su origen, contribuyen al fortalecimiento de las instituciones en otras latitudes.

Por personas como ella, me llena de orgullo gritar a todo pulmón que nací en la República Dominicana.