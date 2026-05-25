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El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó este domingo que la pasada noche lanzó un ataque contra objetivos militares de Ucrania, en respuesta a los crímenes del régimen de Kiev contra civiles rusos, en particular, por el reciente bombardeo mortífero de una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk, en la República Popular de Lugansk.

Según la cartera militar, se trata de un ataque masivo con misiles balísticos Oréshnik, aerobalísticos Iskander, aerobalísticos hipersónicos Kinzhal y de crucero Tsirkón. Además, fueron lanzados misiles de crucero de base aérea, marítima y terrestre, y drones de ataque contra objetivos de mando militar, bases aéreas y empresas del complejo industrial de defensa de Ucrania.

En las redes sociales circulan imágenes que muestran, supuestamente, el momento exacto del impacto de las ojivas del Oréshnik contra los blancos asignados.

«Se han alcanzado los objetivos del ataque y se han destruido todas las instalaciones designadas», reza el comunicado del organismo. La cartera militar confirmó que entre los objetivos militares alcanzados figuran puestos del mando principal de las fuerzas terrestres, de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y otros puestos de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el organismo, el Ejército ruso también alcanzó varios objetivos del complejo militar-industrial ucraniano y de la infraestructura militar del régimen de Kiev.

Otras imágenes muestran las supuestas consecuencias de los ataques rusos contra los objetivos militares del régimen de Kiev. Las grabaciones, cuya veracidad no ha sido confirmada, fueron difundidas por los medios locales.

Sistema de misiles sin precedentes

El Oréshnik es un novedoso misil balístico ruso de alcance intermedio capaz de alcanzar velocidades hipersónicas de hasta Mach 10, unos 3 kilómetros por segundo.

Su alcance oscila entre los 800 y los 5.500 kilómetros. La potencia de un ataque masivo con el Oréshnik puede ser equivalente a la de un ataque nuclear: todo lo que se encuentra en el epicentro de la explosión queda pulverizado.

Se trata del tercer uso en combate de esta novedosa arma.

El primer uso operativo de este sistema de armas se registró el 21 de noviembre de 2024, cuando destruyó con precisión la planta ucraniana de Yuzhmash, uno de los mayores complejos industriales heredados de la época soviética. Horas después, el presidente ruso confirmó que se había empleado en esa acción el nuevo misil Oréshnik.

«Se probó en condiciones de combate uno de los sistemas rusos de misiles de alcance intermedio más novedosos. En este caso, con un misil balístico en un equipo hipersónico no nuclear», anunció Putin. «No hay ninguna posibilidad de derribar estos misiles», añadió.

El segundo lanzamiento de Oréshnik se realizó en enero de este año, en respuesta al atentado del régimen de Kiev contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, ubicada en la provincia de Nóvgorod. A consecuencia del lanzamiento, la Planta Estatal de Reparación de Aeronaves de Lvov quedó fuera de servicio.

Según la cartera militar, la instalación «se encargaba de la reparación y el mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos aviones F-16 y MiG-29 donados por países occidentales». «También fabricaba vehículos aéreos no tripulados de ataque de largo y medio alcance, utilizados en ataques contra objetivos civiles rusos», informó el organismo.

Potentes armas rusas

Iskander-M dispara misiles con un alcance estimado de hasta 500 kilómetros, incluso frente a las contramedidas activas de la defensa antimisiles. Según el Ministerio de Defensa ruso, este sistema «es capaz de destruir cualquier blanco» y demostró su eficacia a la perfección durante la operación militar especial.

El sistema aerobalístico Kinzhal es un misil que entró en servicio en Rusia y se convirtió en la primera arma hipersónica utilizada en el campo de batalla en 2022.

Acelera a 10 velocidades del sonido, ataca objetivos a más de 2.000 km de distancia con una ojiva de 500 kg y maniobra en vuelo, lo que dificulta su derribo por los sistemas de defensa antimisiles. Se lanza desde un interceptor supersónico MiG-31K.

Los misiles Tsirkón alcanzan una velocidad máxima de unos 2,65 kilómetros por segundo a una altura de 20 kilómetros, es decir, más de 10.000 km/h. La velocidad del proyectil puede alcanzar Mach 9 (nueve veces la velocidad del sonido), mientras que su autonomía máxima es de más de 1.000 kilómetros. El Tsirkón puede destruir tanto objetivos navales como terrestres, y se trata del primer misil hipersónico del mundo que puede lanzarse desde buques de superficie y desde submarinos en posición subacuática. Puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1.500 kilómetros.