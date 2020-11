Senado aprueba prórroga por 45 días estado de emergencia para seguir medidas control Covid-19

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +285 Nuevos 139,396 Fallecidos: +2 Nuevos 2,315 Recuperados: 113,263 Activos: 23,818

Por: Teo Bonilla

Santo Domingo.- El Senado aprobó este miércoles la solicitud del presidente Luis Abinader que le permitirá prorrogar por un plazo máximo de 45 días a partir del día 2 de diciembre próximo el estado de emergencia en todo el territorio nacional.

La resolución que había sido aprobada en la mañana por la Cámara de Diputados, el presidente de ese hemiciclo, Alfredo Pacheco, la remitió de inmediato al Senado.

Eduardo Estrella, presidente del Senado y representante por Santiago, tras recibir la resolución aprobada por los diputados, la dio a conocer al pleno senatorial y le solicitó su inclusión en la orden del día, la cual fue aprobada a unanimidad.

El estado de emergencia se inició mediante decreto No. 265-20 de julio pasado, emitido por el entonces presidente Danilo Medina, y prorrogado por el presidente Luis Abinader, a través de los decretos No. 430 de septiembre, y No. 553-20 de octubre.

Aprueban compra vacunas Covid-19

Durante la sesión, los senadores acogieron favorablemente en única lectura la compra por anticipado, por 40 millones de dólares la adquisición de 10 millones de dosis de la potencial vacuna ChAdOxln Cov-19, conocida como AZD1222.

El contrato lo firmó la vicepresidenta Raquel Peña, en representación del Poder Ejecutivo el pasado 30 de octubre del 2020 con la empresa AstraSeneca UK Limited.

El costo de cada dosis parar inmunizar el coronavirus es de US$4.00 y el costo por cada uno no será mayor de US$6 dólares.

Dice la comunicación que remitió el presidente Abinader que la entrega de las vacunas se hará en territorio dominicano, y el Estado será responsable de estas desde su recepción en el puerto de entrada.

La misiva remitida a la Cámara Alta por el presidente Abinader, señala que el Estado deberá cubrir el precio total de un pago no reembolsable del 20 por ciento, a la fecha de entrada en vigor del contrato, y un pago del 40% cuando la vacuna sea aprobada por las autoridades sanitarias dominicanas.

Agrega que la comunicación del Mandatario que la Agencia Reguladora de medicamentos y Productores Sanitarios (MHRA) del Reino Unido, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) o la Agencia Europa de Medicamentos (EMA), y un pago o varios pagos del 40% restante en la media en que las dosis sean entregadas al Estado.

Ratifican embajadores

El senador por Samaná, Pedro Manuel Catrain, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, solicitó liberar de todo tramite de comisiones, e incluir en la orden del día, la ratificación de varias designaciones diplomáticas realizada mediante decreto por el presidente Luis Abinader.

Entre los embajadores ratificados por el Senado, están los de Tony Raful Tejada, en Italia; Edward Aníbal Pérez Reyes, embajador ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, y Héctor Virgilio Alcántara, embajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), ante las Naciones Unidas con Sede en Ginebra, Suiza.

También fueron aprobados los nombramientos de los designados embajadores de Prisca Violeta Josefina Mazara Ubira, ante la República de Panamá; Roberto Marcallé Abreu, ante la República de Nicaragua;

Minuto de silencio

Los senadores guardaron un minuto de silencio para conmemorar los 60 años del asesinato de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, y todas las mujeres víctimas de feminicidios, moción que sometió el vicepresidente del Senado y representante de El Seibo, Santiago José Zorrilla.

Además, se rindió un minuto de silencio por el asesinado del chofer Rufino de la Cruz, quien conducía el vehículo que transportaba a las hermanas Mirabal, al momento de ser detenidas, violadas y asesinadas. La moción la hizo la senadora por la provincia de Puerto Plata, Ginnette Bournigal de Jiménez,

También se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento este miércoles del ex astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, a solicitud del senador Lenín Valdez López, por Monte Plata y presidente de la Comisión de Deportes del Senado.