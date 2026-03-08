Fuente Externa

Santo Domingo, RD, – Bajo el compromiso de estrechar y fortalecer los vínculos entre el Gobierno y las personas beneficiarias de la protección social en el territorio, la Dirección de Desarrollo Social Supérate se trasladó a las provincias de La Altagracia y San Pedro de Macorís, en donde se realizaron encuentros a los que asistieron un total de 2,100 personas beneficiarias de los subsidios Aliméntate, Bono Gas, Bono Luz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer, y el Fondo de Discapacidad, entre otros, que otorga el Gobierno dominicano.

Mayra Jiménez, directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, señaló que la alta prioridad, que ha dado el gobierno del presidente Luis Abinader a los programas de protección social procura la superación de la pobreza, garantizando el derecho a una vida digna de las personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, indicó que, en el mes de febrero, en la provincia de La Altagracia se ha garantizado una inversión social directa de RD$71,450,107, impactando la vida de 68,026 familias beneficiarias que hoy cuentan con un Estado que les respalda. Mientras que, en la provincia de San Pedro de Macorís, la inversión ha sido de RD$113,384,806, asegurando la protección social de 109,980 familias beneficiarias.

El nuevo liderazgo en Supérate realiza estos encuentros, con el objetivo central de generar espacios de escucha activa y diálogo social, para conocer a profundidad el impacto de los programas sociales en la vida de las personas y sus comunidades, así como de sus expectativas de consolidación y mejora de los mismos. Según la institución, estas jornadas también permiten identificar avances y desafíos en el acceso a los servicios, y fortalecer las capacidades de las familias para alcanzar su autonomía y superar la pobreza.

Las directoras regionales de Supérate, Martha Feliú, región Yuma y Alín Mercedes, Región Higüamo, destacaron que “realizar estos encuentros directos en las comunidades permite escuchar y aprender, para seguir fortaleciendo el trabajo de acompañamiento sociofamiliar, que se realiza con las familias beneficiarias, así como mejorar la articulación con el tejido social de las comunidades: pasar del escritorio al territorio se convierte en un compromiso de movilización de Supérate en todos los niveles de Dirección”.

Estos encuentros contaron con la presencia del senador Rafael Barón Duluc (Cholitín), la gobernadora provincial Deisy de Óleo y el vicealcalde Pablo Ávila en la provincia La Altagracia; así como de la senadora Aracelis Villanueva y la gobernadora Yovani Baltazar de la provincia San Pedro de Macorís, además participaron autoridades regionales, municipales y locales.

Se destaca la amplia participación de mujeres jefas de hogar, personas adultas mayores, jóvenes y personas con discapacidad.

Con estos encuentros, Supérate consolida su visión de desarrollo social inclusivo, con un enfoque integral, que garantiza que el acompañamiento llegue de manera efectiva a los hogares más vulnerables del país.