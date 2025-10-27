TBS de San Pedro de Macorís inicia este martes en opción a la Copa BanReservas

Por Odalis Sanchez

San Pedro de Macorís, RD.- El 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025) inicia este martes 28 en disputa de la Copa BanReservas y con la participación de sus seis tradicionales franquicias de diferentes sectores y barrios.

Los clubes Correcaminos de Quisqueya y Todos Estrellas de Consuelo tienen a cargo abrir el telón del más importante evento deportivo petromacorisano, a las 8:00 de la noche.

Será un partido único en la jornada de apertura, a efectuarse en el remozado polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet, de esta ciudad.

Junto a Quisqueya y Consuelo, campeón y subcampeón en la final 2024, competirán otros cuatro tradicionales clubes: Centro, Titanes de Miramar, Warriors de México y Retiro 23.

El TBS-SPM 2025se jugará a una ronda de cinco partidos cada equipo en la serie regular, en la que clasificarán cuatro a la serie semifinal, a un 3-2, y la ronda final al mejor de un 5-3.

La información fue suministrada este lunes por Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), y Pedro Vázquez, a la cabeza del Comité Organizador, acompañados por Carlos Dijol, en la tesorería, y otras personalidades.

Paulino y Vásquez destacaron que el certamen 2025 tiene una especial dedicatoria al ex jugador de baloncesto Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Tolentino, ex presidente de Abasapema e ideólogo de la Liga de Béisbol de Manny Acta y la Fundación Impacta Kid´s.

Tejada fue un excepcional atleta local de voleibol, softbol y basket en las décadas del 60´, 70 y 80´, que jugó en diferentes torneos de la región Este y el TBS Distrito, con el club Naco.

La dirección técnica está a cargo de Amado Acosta, ex árbitro de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), quien también se desempeña como Comisario Técnico en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de República Dominicana (La Súper Liga LNB).

Partidos del jueves

Luego de la jornada inaugural, las acciones se reanudan el jueves con un doble cartel, cuando a las 7:00 de la noche se midan México ante Centro, y las 9:00, Retiro 23 contra Miramar.

El calendario del TBS-SPM 2025 fue hecho tomando en cuenta los días de juegos de las Estrellas Orientales, que participa en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom).