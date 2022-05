Tonty Rutinel tacha a la PN de ser una institución «abusiva y criminal» que debe ser «sepultada»

Por Robert Vargas

Por algo el «viejo Tonty Rutinel» es Tonty. De hecho, como decía su «slogan» de campaña a principio de los años 80 del Siglo XX: «Ninguno como él».

Un poco tarde, pero lo he visto ser el mismo Tonty de siempre, con sus principios a cuestas, y con escasa cobertura de prensa por los mismos medios que tienen su personal destacado en el Congreso Nacional.

En Tik Tok me he encontrado con un corto vídeo en el que Tonty «despelleja» a la Policía Nacional y reclama no solo la destitución o renuncia de su actual titular, sino el desmantelamiento de esa institución.

Lo hizo con la energía que lo caracteriza, la misma que lo lleva a no ser del agrado de algunos sectores de poder.

En su intervención durante una sesión de la Cámara de Diputados, Tonty hasta restó condiciones y capacidad al Ministro de Interior y Policía, mientras se mostró alarmado por los asesinatos de ciudadanos bajo custodia de la Policía Nacional.

Inició su discurso como siempre lo hace, con tono bajo, pero fue aumentando de intensidad mientras sus palabras tomaban «cuerpo».

Tonty se opone a que el Director de la PN sea interpelado por el Congreso Nacional.

Su exigencia es que el funcionario debe renunciar de manera inmediata.

Desde su punto de vista, la Policía Nacional es una institución «criminal y abusiva» que debe ser «destruida y sepurtarla» .