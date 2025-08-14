Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- El combinado de los Trenes del Este derrotaron a los Bulldogs de Bameso, 89-79, en el partido decisivo que le dio el pase al Final Four en Cuartos de Final del Circuito Sureste de la División I de la Liga Nacional de Desarrollo (LND U22).

Los Trenes, representantes de La Romana, dominaron 2-1 la serie de Cuartos de Final a los Bulldogs, que estuvo pactada al mejor de un 3-2, en un partido decisivo que se disputó este miércoles en el polideportivo Eleoncio Mercedes, de esa provincia de la región Este.

Con la clasificación de los Trenes se definen los cuatro puestos al Final Four que ya tenía anclado al San Sebastián de Moca (Espaillat), Astros de La Vega y Coloniales del Distrito, el cual se realizará este viernes, luego de la celebración de un sorteo aleatorio.

Jhose Guerrero lideró el ataque de Trenes con 16 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, cerca de lograr un triple-doble; Breilyn García 14 más siete capturas; Alexander Mejía 11, Dayson García ocho, Christopher Maldonado y Gabriel Martínez ocho cada uno.

Por los Bulldogs, Félix Marte anotó 24 puntos con cinco rebotes, Jeffrey Delandy y Wilmer Mejía marcó 12 tantos y Anthony Estrella se quedó con 11 anotaciones.

El torneo 2025 de la LND U22 tiene dedicatoria a Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), y en opción a la Copa INAPA.

La LND U22 es organizada por la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), que preside Rafael Uribe, y José -Maíta- Mercedes, funge de Comisionado Nacional.