Trump: «Acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas»

RT.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que acordó suspender durante dos semanas los bombardeos y ataques contra Irán, pero condicionando la medida a que la República Islámica acepte la «apertura completa, inmediata y segura» del estrecho de Ormuz.

Según la publicación que hizo en Truth Social, la decisión la tomó tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quienes le habrían solicitado que detuviera «la fuerza destructiva» que, reiteró, se tenía previsto desplegar «esta noche» contra Irán.

Irán envía su propuesta para poner fin a la guerra que rechaza un alto el fuego «Conforme a conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que me solicitaron que suspendiera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche contra Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque a Irán por un periodo de dos semanas», anunció Trump.

El mandatario afirmó que la suspensión sería un «alto el fuego» de «doble vía». Señaló que la razón para adoptar la medida es que Estados Unidos ya «ha cumplido y superado todos sus objetivos militares» y que las partes se encuentran «muy avanzadas» en la redacción de un acuerdo definitivo sobre «paz a largo plazo» con Irán y «paz en Oriente Medio».

En su declaración, Trump indicó que Washington recibió una propuesta de 10 puntos presentada por Teherán, la cual consideró «una base viable» para negociar. «Casi todos los diversos puntos de controversia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y consumado», sostuvo.

El presidente concluyó que, «en nombre de Estados Unidos» y «representando también a los países de Oriente Medio», considera un «honor» que «este problema de largo plazo esté cerca de resolución».

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Como represalia por la agresión, Teherán ha lanzado decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, la ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

El domingo, Donald Trump lanzó un ultimátum a Irán, dándole una fecha precisa para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. «¡Martes, 20:00 horas, hora del Este!», escribió. Además, amenazó a los «malditos locos» del país persa con que vivirán «en el infierno» si no abren «el jodido estrecho». No es la primera vez que el inquilino de la Casa Blanca aplaza las fechas de sus conminaciones en lo que va de conflicto.

Teherán, por su parte, promete que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser lo que era, especialmente para Washington y Tel Aviv. Las autoridades del país dijeron estar preparando un «nuevo orden» en el golfo Pérsico. Asimismo, han afirmado en repetidas ocasiones que no van a renunciar a su programa nuclear, y aseguran que es de carácter pacífico.