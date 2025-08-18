RT

El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, llegó este lunes a la Casa Blanca para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump.

En un principio, el líder del régimen de Kiev tendrá un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense, y luego se les unirán líderes europeos.

El encuentro tiene lugar tras la cumbre que Trump mantuvo el pasado viernes con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el estado de Alaska, y está dedicado a analizar sus resultados.

Anteriormente, Politico informó que los europeos tienen la intención de asegurarse de que se proporcionen garantías de seguridad a Kiev y acudieron a la Casa Blanca como grupo de apoyo moral. Por su parte, el mandatario de EE.UU. aseguró en vísperas que Zelenski puede terminar los enfrentamientos con Moscú «casi de inmediato» o continuar la batalla.

«El presidente Zelenski de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea, o puede seguir luchando», escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social. «Recuerden cómo empezó todo. No se puede devolver Crimea, que Obama cedió (¡hace 12 años, sin disparar un solo tiro!), y nada de que Ucrania se una a la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!», agregó.