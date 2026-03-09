Trump y el desprecio imperial hacia América Latina

Por Ramón Ceballo

Un comentario del presidente estadounidense revive una vieja tensión: la relación desigual entre Washington y América Latina

Cuando la diplomacia se convierte en desprecio

El reciente encuentro del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con varios mandatarios de América Latina y el Caribe dejó más interrogantes que resultados diplomáticos. Lo que debía ser un espacio de diálogo terminó evidenciando una vieja herida en las relaciones hemisféricas, el persistente desprecio hacia la región.

La situación resulta aún más contradictoria si se recuerda que Trump había decidido boicotear la Cumbre de las Américas, uno de los principales mecanismos de concertación política del continente. Durante décadas, este foro ha servido para que los países del hemisferio discutan temas fundamentales como la democracia, el comercio, la seguridad y el desarrollo.

Al desestimar ese espacio multilateral y optar por encuentros selectivos con algunos líderes latinoamericanos, la política exterior estadounidense envía un mensaje ambiguo; el diálogo regional parece quedar subordinado a los intereses y prioridades de Washington.

El momento más controvertido de la reunión fue una frase atribuida a Trump que rápidamente generó indignación en círculos políticos y diplomáticos. Según versiones difundidas tras el encuentro, el mandatario habría afirmado que no tenía tiempo para aprender “su maldito idioma”. Más allá de la literalidad de la expresión, el significado político del comentario resulta profundamente preocupante.

La diplomacia moderna se sostiene sobre el respeto entre naciones. Las palabras importan, y cuando provienen del líder de la principal potencia del hemisferio adquieren un peso aún mayor. No se trata solo de una expresión desafortunada, sino de una señal que reproduce una visión jerárquica de las relaciones internacionales.

América Latina y el Caribe no son una periferia cultural ni política. La región está integrada por más de 600 millones de personas, con una historia, una identidad y una riqueza cultural que han contribuido de manera decisiva a la construcción del continente americano. El español y el portugués, lenguas predominantes en la región, se encuentran entre los idiomas más hablados del planeta.

El problema de fondo no es únicamente el comentario ofensivo, sino lo que revela sobre una forma de concebir la política exterior. Durante décadas, numerosos gobiernos latinoamericanos han cuestionado una relación marcada por el paternalismo, la intervención y una evidente asimetría de poder.

Paradójicamente, en un momento en que el mundo atraviesa una profunda reconfiguración geopolítica, gestos como este debilitan la capacidad de Estados Unidos para sostener su liderazgo en el hemisferio. Nuevos actores globales buscan fortalecer sus vínculos con América Latina mediante inversiones, cooperación tecnológica y acuerdos comerciales.

En ese contexto, la arrogancia diplomática puede resultar políticamente costosa. La región ya no es la misma de hace medio siglo. Sus sociedades son hoy más conscientes de su identidad y de la necesidad de construir relaciones internacionales basadas en el respeto, la reciprocidad y la igualdad soberana.

Los presidentes latinoamericanos que participaron en el encuentro también enfrentan un desafío político; defender la dignidad de los pueblos que representan. La historia demuestra que América Latina ha sabido resistir presiones externas y preservar su identidad.

Porque en diplomacia las palabras nunca son inocentes. Y cuando esas palabras expresan desprecio, lo que realmente está en juego no es el idioma, sino la dignidad de toda una región.