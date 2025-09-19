TSE declara inadmisible amparo contra Fuerza del Pueblo

Fuente externa

Santo Domingo. El Tribunal Superior Electoral (TSE) declaró inadmisible un proceso incoado contra el Partido Fuerza del Pueblo (FP) y dejó en estado de fallo reservado otro recurso interpuesto contra el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Se trata de los expedientes TSE-05-0009-2025 y TSE-01-0220-2024.

En cuanto a la “Acción de Amparo Electoral”, correspondiente al expediente TSE-05-0009-2025, sometido el 5 de septiembre del presente año por las ciudadanas Ángela Melanea Gómez Polanco y Jazmín Altagracia Polanco Valdez contra el Partido Fuerza del Pueblo, el Tribunal acogió el medio de inadmisión planteado por la parte accionada.

La decisión fue adoptada por el Tribunal, integrado en esta ocasión por su presidente, el magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, junto a los jueces titulares Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez; Rosa Pérez de García y Pedro Pablo Yermenos Forastieri.

La Alta Corte fundamentó su decisión en virtud de lo previsto en el artículo 70, numeral 1, de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, así como el artículo 132, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, por existir otra vía jurisdiccional para reclamar los derechos alegadamente vulnerados, que es la impugnación relativa a conflictos intrapartidarios, habilitada por los artículos 12 numeral 2) de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral núm. 39-25, y reglamentado en los artículos 92 y siguientes del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales.

PROCESO CONTRA EL PRM

El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó en estado de fallo reservado el expediente número TSE-01-0220-2024, correspondiente a una impugnación contra la resolución sin número dictada por el Comité Distrital del Distrito municipal El Carretón, municipio Baní.

La acción judicial fue interpuesta por los señores Aura María Méndez Méndez; Juan Alfonso Lugo e Hipólito Méndez Carmona, quienes demandaron al Comité del Distrito Municipal de El Carretón del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En el expediente también figuran como partes demandadas los señores Santo Gabriel Méndez Alcántara, presidente del Distrito Municipal de El Carretón por el PRM, así como los integrantes de la Comisión de Ética y Disciplina, Diana Mabel Santos; Yisey Santo Santo; Mabel Gabriela Méndez y Luis Alfredo Rosario, además, Rafael Pimentel y Leónidas Díaz Aristy, en calidad de presidente y secretario general del Comité Municipal del PRM en Baní, junto a la estructura nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), representada por su presidente, José Ignacio Paliza y su secretaria general, Carolina Mejía.

Con este recurso los demandantes buscan impugnar decisiones adoptadas por la dirigencia local y municipal del PRM en el distrito El Carretón, asunto que ahora queda a la espera de fallo por parte del TSE.