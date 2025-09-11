Fuente Externa

Santo Domingo. El Tribunal Superior Electoral (TSE) se reservó el fallo sobre un “Recurso de Impugnación” interpuesto contra el Partido Fuerza del Pueblo (FP) y sus Comisiones de Justicia Electoral y Nacional Electoral, respectivamente.

Durante la audiencia, el Tribunal rechazó la solicitud de la parte demandada de un plazo para depositar un escrito de fundamentación de conclusiones, por el hecho de que el proceso fue declarado de urgencia.

En consecuencia, la Alta Corte, integrada por su presidente, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo y los jueces titulares Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez; Rosa Pérez de García; Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, determinó que, en ese contexto, el plazo solicitado resultaba improcedente.

“El proceso ha sido declarado de urgencia, por lo que no podemos retrasar una decisión para permitir el depósito de documentos o escrito de conclusiones, tomando en cuenta que las mismas se han presentado in voce durante la audiencia”, sostuvo el presidente del TSE.

En calidad de impugnantes figuran: Miguel Ángel García Rosario; Juan Antonio Arias Tejeda; Urbano de la Rosa Guzmán; Francisco José Arias Jiménez; Jesús Peña Guante; Omar Bienvenido Mena Monegro; Juan Federico Estrella Bueno; Marys Valenzuela; Danny Antonio Núñez Rodríguez; Paco Ureña Hernández; Joel Amador Jiménez; Sebastián Gregorio Pimentel Suriel; Wilson Berigüete Benzán; Wilson Galán del Orbe; Ana Josefa Valenzuela y Ramón Antonio Rodríguez Melo.

AUDIENCIA APLAZADA

El Tribunal Superior Electoral aplazó para el jueves 18 del presente mes la audiencia relativa a una “Acción de Amparo Electoral” contra el partido Fuerza del Pueblo (FP), interpuesta por Ángela Melania Gómez Polanco y Jazmín Altagracia Polanco Valdez. El aplazamiento fue solicitado de mutuo acuerdo por las partes involucradas.