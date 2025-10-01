UASD inviste 2,411docentes en enfoque por competencias

Fuente externa

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) invistió este martes a 2,411 académicos, que cursaron el diplomado “Docente en el Enfoque por Competencias”, como parte de la política institucional de la presente gestión orientada a actualizar los planes de estudios.

La ceremonia estuvo encabezada por el rector de la academia, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien, al pronunciar su discurso central, señaló que la voluntad, el entusiasmo y el deseo de superación caracterizan al personal docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Dijo que “al inicio de esta gestión que tengo el honor de presidir como rector, nos dimos a la tarea de recuperar el proceso de rediseño curricular, algo que parecía utópico y que hoy podemos decir que es todo un hecho”.

Significó que este Diplomado Docente en el Enfoque por Competencias es fruto de ese proceso de actualización curricular, el cual actualmente se encuentra en su fase de implementación.

Precisó el rector que a través de este proceso formativo, una vez más se puso de manifiesto la voluntad y el deseo de superación de los profesores, de la UASD.

“Sin duda alguna que esta labor de formación docente no hubiese sido posible sin los 45 facilitadores y miembros del Comité Evaluador, quienes asumieron el doble rol de guías y participantes, demostrando que el liderazgo académico se ejerce desde la práctica”, refirió la máxima autoridad uasdiana.

Agregó que a esto se suma el trabajo conjunto de las facultades, escuelas, equipos técnicos y coordinadores de rediseño, los cuales han trabajado de forma mancomunada para el éxito de ese modelo formativo.

Destacó la participación de los docentes, quienes han tenido la oportunidad de rediseñar su práctica pedagógica, incorporando metodologías activas, enfoques innovadores y reflexiones profundas sobre los perfiles profesionales y de egreso que demanda nuestra sociedad.

Finalmente, expresó el rector que ese es el verdadero espíritu que nos debe mover como uasdianos comprometidos con la modernización de nuestra universidad.

En la actividad estuvieron presentes, los miembros del Consejo Universitario, el director de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLADI), maestro Noel de la Rosa; la maestra Casilda Ávila, directora de la Dirección Curricular de DIGEPLANDI y la doctora Érika Montero, coordinadora del Diplomado Docente en el Enfoque por Competencias, entre otros.

Pies de fotos

1-Mesa principal encabezada por el rector de la UASD, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo y los miembros del Consejo Universitario.

2-El rector de la UASD, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo se dirige a los presentes en la graduación del diplomado Docente en el Enfoque por Competencias”.

3-Vista de los docentes de la UASD en el acto de investidura del diplomado