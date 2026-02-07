Fuente Externa

BARAHONA. –La Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA) otorgó un reconocimiento especial al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), en la persona de su director general Rafael Santos Badía, como expresión de gratitud por la alianza estratégica y el trabajo conjunto desarrollado en favor del fortalecimiento de la formación técnico profesional y el desarrollo de la Región Enriquillo.

La distinción resalta el impacto positivo de esta relación interinstitucional en el fortalecimiento de la formación técnico profesional, así como en la promoción de iniciativas académicas y comunitarias orientadas a ampliar oportunidades, elevar capacidades y contribuir al progreso sostenible de las comunidades del sur del país.

La entrega del reconocimiento estuvo a cargo del reverendo padre Marco Antonio Pérez Pérez, rector UCATEBA, durante una ceremonia especial en la que la academia distinguió a personalidades e instituciones que han contribuido de manera significativa al fortalecimiento y desarrollo de esta casa de altos estudios a lo largo de su trayectoria.

Pérez resaltó el trabajo en conjunto entre las instituciones vinculadas al sector, de las que INFOTEP es una pieza importante,

“Estas colaboraciones han contribuido significativamente a que el 90% de nuestros egresados estén insertados en el mercado laboral, según los resultados de la consulta sobre empleabilidad realizada en el segundo trimestre del año 2025”.

Acciones conjuntas INFOTEP–UCATEBA en la Región Enriquillo

Desde el año 2020 hasta la fecha, UCATEBA y el INFOTEP han desarrollado un amplio programa de formación, capacitación y desarrollo de competencias laborales en las provincias de Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, impactando de manera directa el capital humano y la productividad de la región.

Durante este período se han ejecutado más de 8,400 acciones formativas, beneficiando a más de 158 mil participantes, con una alta participación femenina, lo que reafirma el enfoque inclusivo y social de ambas instituciones.

La articulación entre ambas entidades ha permitido ampliar la oferta formativa a través de programas técnicos, cursos especializados y diplomados, así como fortalecer la vinculación entre la academia y las necesidades reales del territorio.

De manera complementaria, junto al Centro Operativo del Sistema (COS) y el Liceo Técnico UCATEBA, se han ejecutado decenas de acciones formativas de alto impacto dirigidas a jóvenes y adultos de la Región Enriquillo.

Entre las experiencias más emblemáticas figura el Diplomado en Gestión de Puertos de Cruceros, desarrollado en la provincia de Pedernales, considerado un hito en la preparación del talento humano local ante los nuevos escenarios turísticos y logísticos, con la graduación de más de 60 participantes.