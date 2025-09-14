Venezuela denuncia vuelos frecuentes de aviones militares de EE.UU. cerca de sus costas en plena tensión en el Caribe

RT

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que aviones estadounidenses sobrevuelan con frecuencia el mar Caribe.

«La mayoría de las veces violan normas operacionales, porque no notifican su plan de vuelo, pudiendo causar accidentes», dijo en una conferencia sobre el balance de las operaciones y el despliegue.

Según el ministro, los vuelos pasaron de un patrón diurno, a uno de noche y madrugada, mientras que en agosto se triplicaron las operaciones de inteligencia y exploración contra el país sudamericano.

En este sentido, informó que la noche del sábado se detectaron aviones de inteligencia, tanqueros que suministran combustible en pleno vuelo, así como aviones RC-135 de «reconocimiento e inteligencia estratégica diseñados para recopilar información en tiempo real hasta 200 millas».

El pasado agosto, medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación infundada de liderar un «cártel de narcotráfico».

Caracas denuncia que estas maniobras están orientadas a forzar un cambio político y a apoderarse de los recursos naturales que posee el país suramericano.

Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía de la nación.

Pese al aumento de las fricciones, el presidente venezolano se ha mostrado abierto al diálogo con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, siempre que no se imponga la «diplomacia de las cañoneras» de su secretario de Estado, Marco Rubio.

El Pentágono denunció a principios de septiembre que dos aviones militares venezolanos habían sobrevolado «cerca de un buque de la Armada de EE.UU. en aguas internacionales», lo que calificó de movimiento «provocador» para interferir con sus «operaciones contra el narcoterror» en la zona.

Posteriormente, Trump amenazó con derribar aviones militares venezolanos, si ponían a EE.UU. «en una posición peligrosa».

Mientras, Maduro declaró que el país pasará a la lucha armada si llega a ser objeto de agresión. En este contexto, señaló que Washington «debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe».