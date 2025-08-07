Vicepresidenta e INEFI entregarán este viernes moderno polideportivo a la comunidad de Bayaguana

Fuente externa

SANTO DOMINGO, R.D. – Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y como parte de su programa de construcción de techados en centros educativos de todo el país, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) inaugurará este viernes un moderno polideportivo en el Centro Educativo Morayma Veloz de Báez, en la ciudad olímpica de Bayaguana, provincia Monte Plata.

Así lo informó el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, quien destacó que la instalación cuenta con todas las facilidades para el desarrollo del deporte, como piso sintético, sistema de ventilación, pizarra electrónica, lámparas LED, graderías y zonas sanitarias, entre otras especificaciones. El espacio está diseñado para acoger actividades deportivas, recreativas y comunitarias en esta reconocida ciudad olímpica.

Rodríguez Mella sostuvo que con esta edificación el INEFI busca continuar elevando el nivel de las instalaciones deportivas escolares en todo el país, con esta nueva obra que se une a otras que han sido entregadas en las diferentes regiones de República Dominicana.

“Con este techado buscamos ofrecer un espacio digno para la práctica del deporte en esta localidad”, resaltó.

Esta obra forma parte del ambicioso plan nacional de construcción y remozamiento de instalaciones deportivas que ejecuta el INEFI, con el objetivo de dotar a los planteles escolares de espacios adecuados para el desarrollo de actividades físicas, recreativas y de integración comunitaria.

El nuevo polideportivo no solo beneficiará a los estudiantes del centro educativo, sino también a los residentes del municipio de Bayaguana, brindando un entorno seguro y funcional para fomentar la práctica deportiva, la sana convivencia y un estilo de vida saludable.

En los últimos dos años, la institución descentralizada ha inaugurado polideportivos en comunidades como Capotillo, en el Distrito Nacional; Elías Piña; Santiago de los Caballeros; San Pedro de Macorís; y Los Botados, en Yamasá.

Este nuevo proyecto se suma a los ya iniciados en otras localidades del país, como los liceos Onésimo Jiménez (Santiago), Paraguay (Distrito Nacional) y San Vicente de Paúl (Santo Domingo Este).

También están en proceso las construcciones de polideportivos en los liceos Pituca Flores (Las Cañitas, Distrito Nacional), Juan Pablo Duarte (Villa Consuelo) y el Politécnico San Miguel Fe y Alegría (San Juan de la Maguana).