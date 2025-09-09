(Video )Regidores del ASDE explotan contra Planeamiento Urbano: “Nos llaman delincuentes en nuestra propia casa”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este .-La sesión de el pasado jueves en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) arrancó con una oración… pero lo que vino después fue todo menos paz.

El primero en tirar la bomba fue el regidor Nacho Ramírez, quien pidió un turno para denunciar —otra vez— lo que él y varios colegas vienen señalando desde hace tiempo: los atropellos y humillaciones a los que están siendo sometidos, tanto ellos como los propios munícipes, por funcionarios del Departamento de Planeamiento Urbano.

Según relató Ramírez, en un episodio reciente acompañó a un ciudadano a dar seguimiento a un expediente que llevaba más de un mes engavetado en Urbanismo. El trámite terminó en una acalorada discusión con el asesor de esa dependencia, Ebrain Guzmán, quien, en un arranque de prepotencia, le espetó al regidor en su propia cara:

—“Ustedes los regidores son unos delincuentes. Cuando ustedes bajan aquí es porque están buscando algo”.

La ofensa encendió la chispa en el hemiciclo. Nacho exigió la destitución inmediata de Guzmán, mientras varios de sus compañeros secundaron la moción. Pero ahí no paró el asunto.

Los ediles denunciaron también que la directora de Planeamiento Urbano, Yulisa Burgo, estaría ejerciendo funciones que no le corresponden, ya que es contadora de profesión y no arquitecta ni urbanista. “¿Qué hace ella en ese cargo? ¿Por qué la mantienen ahí?”, se preguntaron en voz alta, señalando que se trata de una violación a los preceptos legales que rigen la materia.

Los regidores fueron claros: hicieron un llamado al alcalde Dioris Astacio y al secretario general Jesús Colón para que tomen cartas en el asunto de inmediato. También emplazaron al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) a pronunciarse.

“No es posible que en Santo Domingo Este, donde hay tanto ingeniero, arquitecto y urbanista, mantengan en Urbanismo a personas que no tienen nada que ver con el área”, insistieron.

El clamor fue unánime: oficialistas y opositores coincidieron en que no tolerarán más faltas de respeto y que la Sala Capitular debe ser escuchada.

La pelota ahora está en la cancha de Dioris Astacio. ¿Se atreverá el alcalde a desmontar ese polvorín que tiene en Planeamiento Urbano? Bueno…