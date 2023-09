(Vídeo) ¡Trujillo ven a ver! Abel Matos se va con Manuel Jiménez

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – Con las cosas que se están viendo en la política, bien podría creerse que, tal como dicen los religiosos, «estamos en los últimos tiempos». ¿Quién diría que Abel Matos apoyaría a Manuel Jiménez en su reelección por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)?

En síntesis son dos compañeros de la misma organización política, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Abel, está ejerciendo el derecho que le confiere, de elegir apoyar a quien entienda.

Ahora bien…

¿Cuál es el detalle?

Si hay algo que ha caracterizado la figura de Abel es su coherencia, y la lucha de llevar soluciones a su comunidad de Los Mina.

Has sido uno de los pocos regidores que cuando le has tocado debatir un tema en la Sala Capitular lo has hecho con entero conocimiento de las leyes.

Además es uno de los regidores que has sometido más iniciativa en la Sala Capitular.

Sin embargo para algunos el paso que Abel ha dado, entienden que esto le puede traer consecuencias por su firme posición que has mantenido en la Sala Capitular.

Durante su gestión como regidor, Matos ha alzado su voz para hacer denuncias graves y gravísimas, en contra de algunos accionar de parte de la administración del ASDE, la cual encabeza su compañero Manuel.

Nepotismo, escándalos financieros, irregularidades, franca violación de la Ley 176-07 e incumplimientos en la debida distribución y ejecución del Presupuesto Participativo, son algunas de las denuncias que ha realizado Abel Matos en lo que va de gestión.

¿Me están entendiendo ahora?

¿Cómo puede una persona que respete su trayectoria política, y que defienda el interés colectivo del municipio, asociar su imagen con la del protagonista principal de todas las irregularidades y violaciones que el mismo Abel ha denunciado?

¿No es esto falta de coherencia?

El mismo Abel sabe que por su decisión podría ser cuestionado, pero, desde ya dejó saber que no responderá.

«Aquí yo no le voy a venir con mueca a mi comunidad, ni hacer hipócrita. Sí, he tenido contradicciones, respecto a la administración, he defendido posiciones en relación a proyectos, incluso en relación a decisiones que puedo decir, que en algún momento, como el de hoy, que el tiempo me dio la razón», puntualizó Matos.

Abel sabe que muchos pensarán que su cambio se debió a algún beneficio, es por ello que en la actividad celebrada, aclaró que no le había pedido nada al alcalde Manuel Jiménez para apoyarlo, sin embargo…

Aprovechó y le pidió una sola cosa en público a Manuel, como verán en el vídeo que estará abajo de esta nota.

Según Abel está pensando más allá que una simple regiduría, aunque aspira al cargo, pero, sus objetivos van orientados a la permanencia del PRM en el poder más allá del 2024.

Me resultó interesante escucharle decir que, aunque no logré ser regidor, tendrá «un espacio o en la administración (señalando a Manuel Jiménez) o en la gran administración (refiriéndose al gobierno central).

¡El hombre hizo su amarre!

Pero que sean ustedes mismos los que saquen sus propias conclusiones, al ver el siguiente vídeo que Ciudad Oriental les ha preparado…