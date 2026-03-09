(Video)Bajo la lluvia, SDE celebró su identidad en el Desfile Cultural 2026

Por Cinthia Polanco

Ni la lluvia pudo espantar la gente . La tarde gris que cayó sobre la avenida Venezuela el pasado domingo 8 de marzo terminó convertida —como dijeron los animadores del evento— en una “bendición de Dios” durante la segunda edición del Desfile Cultural de Santo Domingo Este 2026, una actividad que reunió a instituciones, comparsas, estudiantes, deportistas y organizaciones religiosas en una sola fiesta de identidad municipal.

El desfile arrancó con el componente institucional. Las primeras delegaciones en tomar la avenida fueron los organismos encargados del orden y la seguridad. Encabezó el recorrido la Armada de República Dominicana, seguida por la Policía Municipal, dirigida por el coronel Juan Ramón Aquino, acompañada de unidades motorizadas y grúas de la DIGESETT, utilizadas para retirar vehículos abandonados.

Detrás llegó el componente de rescate y emergencia. El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, bajo la dirección del general Roberto Santos Méndez, presentó varias unidades tácticas y su equipo canino K9, mientras que la Defensa Civil mostró herramientas de búsqueda, rescate y lanchas para emergencias fluviales.

Pero el corazón del desfile fue la cultura.

Las comparsas y grupos folclóricos tomaron la avenida con música, disfraces y tradición. Entre los más aplaudidos estuvo Agrudegua, agrupación con medio siglo de trayectoria en la danza folclórica. También participaron delegaciones de la Casa de la Cultura de Villa Faro y de Herrera.

Los personajes populares no faltaron: desfilaron Roba la Gallina de Villa Duarte, los Galleros de Los Mina, los Gorilas del Almirante y los Diablos de Villa Duarte, figuras que forman parte del imaginario cultural de los barrios del municipio.

La fiesta cultural también contó con invitados de otros territorios, como los Burollitas de Santo Domingo Norte y el grupo Alibabá de Los Alcarrizos. Entre los momentos más esperados estuvo la participación de la comparsa Alibabá de Invivienda, reconocida a nivel nacional.

El desfile también integró el sector educativo. Estudiantes del Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota y de la escuela Francisco del Rosario Sánchez realizaron exhibiciones de marcha militar y coreografías que provocaron aplausos del público que, pese a la lluvia, permaneció en las aceras.

El deporte también tuvo su espacio. La Dirección de Deportes del Ayuntamiento, encabezada por Andrés Liberato, desfiló junto a clubes deportivos del municipio, acompañados por figuras destacadas como Mía Liberato, integrante de la selección nacional femenina de voleibol, las Reinas del Caribe.

En medio del desfile también hubo mensajes de fe y valores. Participaron los Exploradores del Rey, un programa juvenil de la Iglesia Adventista, y la comparsa “No a la ciudad de dos caras”, que llevó un mensaje inspirado en principios bíblicos sobre honestidad, paz y humildad.

La actividad coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por lo que durante el recorrido se rindieron reconocimientos a las mujeres del municipio, incluyendo a la vicealcaldesa Ángela Henríquez y a las integrantes del jurado calificador Maritza Reyes, Aida Guzmán y Reyes Moore.

Durante la actividad, el alcalde Dío Astacio ofreció unas breves palabras en las que resaltó la importancia de la cultura como expresión de la forma de vivir de los pueblos. Destacó la participación de artistas, iglesias, escuelas y organizaciones comunitarias que se integraron al desfile.

El alcalde también agradeció al Departamento de Cultura del Ayuntamiento, en la persona de Alfredo Reynoso, por impulsar la iniciativa, así como a la Policía Municipal y a las distintas direcciones del ASDE que participaron en la organización del evento.

En la actividad estuvieron presentes la vicealcaldesa Ángela Henríquez y la diputada Dra. Mambrú, así como varios regidores del municipio, entre ellos Aileen de Camps, Juan de la Cruz, Calderón y José G. Morrobel. También estuvo presente Mérido Torres, junto a otras personalidades del ámbito político y comunitario de Santo Domingo Este.

La jornada cerró con música en vivo a cargo de Los Hechiceros del Mambo, poniendo el broche final a una tarde donde, con lluvia incluida, Santo Domingo Este volvió a salir a la calle para celebrar su cultura.

La jornada cultural había iniciado desde las 10:00 de la mañana con diversas actividades deportivas y recreativas abiertas al público, entre ellas voleibol femenino (categoría 14 a 16 años), baloncesto masculino y femenino, dominó, ajedrez, vitilla y boxeo, promoviendo la integración familiar y comunitaria en el municipio.