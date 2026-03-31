(Video)Calle Diego D’Ocampo en deterioro crítico: residentes exigen intervención urgente a la Alcaldía de SDE

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este. – Residentes denuncian el mal estado y el avanzado deterioro de la calle Diego D’Ocampo, ubicada detrás del establecimiento Megacentro, en las proximidades de las esquinas Isabel de Torres y Henry Ramírez.

La situación de la vía es crítica: presenta hoyos profundos, tramos intransitables y un desgaste progresivo que obliga a los conductores a reducir la velocidad prácticamente a cero para poder desplazarse, generando grandes molestias y afectando considerablemente las condiciones de los vehículos.

Los comunitarios aseguran que esta problemática impacta de manera directa la movilidad en el sector, provocando retrasos, incomodidades y un constante riesgo para quienes transitan por la zona. Fuente de Luz promueve educación vial para reducir accidentes en Semana Santa

Ante esta realidad, hacen un llamado urgente al alcalde y a la Alcaldía de Santo Domingo Este para que intervengan la calle a la mayor brevedad posible, mediante una reparación asfáltica que permita restablecer el tránsito y mejorar la calidad de vida de los residentes.

La comunidad mantiene la esperanza de que las autoridades atiendan este reclamo y ofrezcan una solución efectiva a una problemática que lleva tiempo afectando al sector.