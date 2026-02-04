(Video) ¿Dónde están las banderas que identifican la dominicanidad en Santo Domingo Este?

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este no es cualquier territorio. Es el municipio más poblado del país. El que recibe, todos los días, a miles de personas que cruzan desde el Distrito Nacional buscando trabajo, haciendo diligencias o regresando a sus hogares.

Pero también es punto de tránsito obligado. Por el Este entran y salen miles de ciudadanos que se dirigen hacia el Distrito Nacional, hacia otras demarcaciones del Gran Santo Domingo o hacia distintas provincias del país. Es puerta, es paso y es vitrina.

Y, sin embargo, algo falta.

En las principales entradas del municipio —tanto para quienes vienen desde el Distrito Nacional en dirección Oeste-Este como para los que acceden desde el Este— ya no ondea la bandera que identificaba el territorio como parte de la República Dominicana.

Ahí estaba. Justo en el letrero que da la bienvenida con el nombre de “Santo Domingo Este”. Un asta firme, visible, con la bandera dominicana ondeando como corresponde. Era un símbolo sencillo, pero contundente: aquí comienza otro municipio, pero sigue siendo República Dominicana.

Hoy no está.

Solo el asta. Vacía.

La ausencia no ha pasado desapercibida. Transeúntes y conductores lo comentan con molestia. Algunos lo califican como una falta de respeto; otros, como una muestra más de dejadez oficial.

Y la pregunta no es menor.

La Ley 210-19 sobre el Uso de los Símbolos Patrios establece normas claras sobre el respeto, la exhibición y el tratamiento de la bandera nacional. No es un adorno decorativo. Es el principal símbolo de identidad del Estado dominicano.

¿Cómo es posible que un municipio como Santo Domingo Este, con más de un millón de habitantes, no tenga enarbolada la bandera en sus puntos de acceso más emblemáticos?

No se trata solo de tela y colores.

Se trata de identidad.

De respeto institucional.

De mensaje.

Porque las entradas de un municipio dicen mucho. Son la carta de presentación. Y si en esa carta falta la bandera, falta algo más que un paño tricolor. Entonces :

Falta cuidado.

Falta atención.

Falta respeto.

La pregunta sigue en el aire:

¿Quién es responsable de que hoy no ondee la bandera dominicana en las entradas de Santo Domingo Este?

Y más importante aún:

¿Van a corregirlo o seguirá el silencio?