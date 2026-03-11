(Video)Regidor advierte que investigación del PEPCA en el ASDE llegará hasta las últimas consecuencias

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.— El regidor de la Fuerza del Pueblo, Luis Flores, aseguró que el PEPCA ya está en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este revisando documentos y solicitando informaciones relacionadas con presuntas irregularidades en procesos de contratación.

El tema salió a la luz luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) remitiera una resolución a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), así como a distintos entes y órganos de control del gasto público, en la que se documentan irregularidades graves en un procedimiento de compras realizado por el cabildo de Santo Domingo Este.

En medio de ese escenario, se ha sabido que el PEPCA está dentro del ayuntamiento revisando documentos, removiendo papeles y solicitando informaciones como parte de una investigación a profundidad sobre este caso.

Ante esa situación, este medio entrevistó al regidor Luis Flores para conocer qué postura asumirá su bancada frente a la investigación.

El edil afirmó que el bloque de su partido en la Sala Capitular está estudiando el expediente completo antes de fijar una posición oficial.

“Nosotros no vamos a actuar a priori. Primero hay que revisar todos los documentos y conocer los detalles”, sostuvo.

Dos auditorías en camino

Flores reveló que los regidores están a la espera de los resultados de dos auditorías que permitirán comparar informaciones.

La primera es una auditoría privada e independiente, que ya fue concluida.

La segunda corresponde a la Contraloría General de la República, la cual —según indicó— se encuentra en su fase final.

El regidor advirtió que espera que el informe oficial no sea simplemente un “copy-paste” del privado y que los resultados permitan establecer responsabilidades, si las hubo.

El caso de los camiones de Secatrán

Uno de los puntos más delicados mencionados por Flores tiene que ver con la empresa Secatrán, que debía entregar 10 camiones al ayuntamiento.

Según explicó, la compañía se retrasó en la entrega, lo que generó una penalidad de 2 millones de pesos que debían ser pagados al cabildo.

Sin embargo, aseguró que ese dinero nunca apareció en las cuentas del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

El regidor dijo que cuenta con certificaciones de la Contraloría Interna y de la Dirección Financiera que confirman que ese monto no entró al fisco municipal.

“Ese dinero no está en las arcas del ayuntamiento. Entonces la pregunta es: ¿quién lo recibió?”, cuestionó.

Flores insistió en que se trata de recursos institucionales que debieron ser utilizados en obras y servicios para el municipio.

“Que la justicia sea para todos”

El regidor también lanzó críticas a exfuncionarios de la administración pasada que hoy —según dijo— se presentan como figuras “honestas y pulcras” dentro de la Sala Capitular.

Advirtió que las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias.

“El que se quiera coger el dinero del Estado va a tener problemas con nosotros. Ese dinero es del pueblo”, expresó.

Finalmente, sostuvo que la justicia debe aplicarse sin importar quién esté involucrado.

“Si yo cometo un dolo, que me sometan. Pero si otro lo comete, también que lo sometan”, concluyó.