Virginia envía Guardia Nacional y soldados estatales al Capitolio de EEUU por disturbios

WASHINGTON (Sputnik) — El estado estadounidense de Virginia (sureste) enviará tropas de la Guardia Nacional y 200 agentes de la ley estatales para ayudar a las autoridades a responder a los violentos disturbios en curso en el edificio del Capitolio de Estados Unidos, dijo el gobernador Ralph Northam en un comunicado.

My team and I are working closely with @MayorBowser, @SpeakerPelosi, and @SenSchumer to respond to the situation in Washington, D.C.

Per the Mayor's request, I am sending members of the Virginia National Guard along with 200 Virginia State Troopers.

