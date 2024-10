Por Cinthia Polanco

En una publicación en su cuenta de Facebook, Waldys Taveras lanzó una fuerte crítica hacia las élites políticas y empresariales, a las que acusó de “hipocresía, desprecio y oportunismo” en las honras fúnebres de Abel Matos, exregidor y destacado militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la funeraria Gresefu de la avenida Las Américas.

Waldys Taveras observó los rostros de líderes políticos que acudieron a presentar sus condolencias a la familia Matos y, al ver a quienes ahora rendían honores al cuerpo sin vida del dirigente, confesó sentir profunda impotencia. Taveras acusó a estos líderes de haber usado a Matos como un “esclavo busca votos” para luego abandonarlo, a pesar de su dedicación al partido.

En su mensaje, Taveras denunció la actitud de lo que describió como las “élites políticas y empresariales, dueñas de las estructuras electorales dominicanas”, acusándolas de exponer su hipocresía al presentarse en las honras de Matos para rendir «supuestos honores» a quien en vida no valoraron.

Según Taveras, Abel Matos sufrió el desprecio de sus compañeros del PRM, quienes “no cumplieron sus compromisos” y no respondieron a sus solicitudes. Lamentó que aquellos que ni siquiera le contestaban el teléfono hoy aparecieran en su funeral, tras negarle en vida un empleo digno y remunerado.

“A esos malditos, que no rindan honores”, declaró Taveras, manifestando su repudio a quienes usaron a Matos para fines electorales y luego lo abandonaron. “Abel no se suicidó; lo fusilaron las élites perremeístas y de la sociedad política civil enquistada en el gobierno”, enfatizó,

Agrego que Matos es una víctima de un sistema que premia a quienes no contribuyeron a la formación del partido.

Taveras también se refirió a otros militantes en situaciones similares, acusando a las élites del PRM de aprovecharse del sacrificio de los “compañeros busca votos” en beneficio de “los que ocupan cargos en el gobierno sin saber lo que costó formar este proyecto de partido”.

Para Taveras, quienes lloran hoy a Matos son los mismos que lo olvidaron cuando más los necesitaba.

La publicación de Taveras es un llamado a reflexionar sobre el papel de las bases del PRM y el trato que reciben de las élites del partido, a las que responsabiliza por la “ejecución” de Abel Matos y por perpetuar una dinámica en la que el oportunismo prevalece sobre la lealtad y el compromiso.

La muerte de Abel Matos ha causado consternación entre la comunidad política y los residentes de Santo Domingo Este. Fue un dirigente comunitario que trabajó para llevar soluciones a barrios como Los Mina y fue propulsor de reconocimientos a grandes personalidades del municipio.