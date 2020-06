A Manuel Jiménez le dan de beber “una cucharada de su propia medicina”

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +393 Nuevos 20,808 Fallecidos: +6 Nuevos 550 Recuperados: 12,318 Activos: 7,940

Por Robert Vargas

Es posible que el ahora alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, tuviera la percepción de que podía darle la espalda, impunemente, a sus antiguos compañeros de lucha contra la parada de autobuses al lado del parque natural de Los Tres Ojos, en el Parque del Este.

Aquellos eran tiempo en que Jiménez andaba buscando votos hasta debajo de las piedras para ser electo alcalde de uno de los municipios más grandes de la República Dominicana.

En ese afán, hasta recordó que es un togado y se fue a los tribunales junto a varios activistas más, entre estos, Claudio Caamaño,

Obtuvo ganancia de causa en el Tribunal Superior Administrativo y en el Tribunal Constitucional.

Su última acción estelar ocurrió el 14 de enero pasado cuando hizo pronunciamientos de barricadas contra la construcción de la parada de guaguas y reclamó que la obra fuera suspendida de inmediato.

Su tono de voz era altisonante y amenazante. Todos le creyeron.

Sin embargo, ahora que es alcalde y obtuvo más de los votos que necesitaba para ser electo como tal, su discurso ha cambiado y se le percibe timorato y vacilante.

Al menos sus antiguos compañeros en el Comité de Lucha del Parque del Este y Los Tres Ojos están convencidos que de que ya Manuel Jiménez no es el mismo que conocieron antes de las elecciones.

Por ese motivo fueron hoy a las puertas de la parada de autobuses y, aunque estaban bajo la mirada vigilante y atenta de la Policía y del Ejército, emplazaron a Jiménez a actuar cuanto antes para que cumpla con un mandato de la Sala Capitular que ordenó la paralización inmediata de los trabajos.

Jiménez no ha hecho caso a la orden de los regidores ni al reclamo de sus ex compañeros, algunos de los cuales ya casi lo consideran un presunto “traidor” a la causa.

A continuación les dejamos en forma íntegra el documento que fue leído por la activista social Ivonne Ferreras y compartida por Claudio Caamaño, los regidores Robert Arias y Abel Matos, entre otros.

Esta es una cucharada de la misma medicina que Manuel Jiménez le dio antes a El Cañero, (vamos a ver a qué le sabe)

Alcalde SDE hace oídos sordos a reclamo comunidad para paralizar construcción de terminal autobuses

SANTO DOMINGO ESTE,- El Comité de Lucha del Parque del Este y Los Tres Ojos emplaza al alcalde Manuel Jiménez a hacer cumplir la ordenanza emitida por del Concejo de Regidores y ordenar la paralización inmediata de los trabajos en la parada de autobuses en el parqueo del Parque del Este, a los que se dan lo toques finales para su inauguración, una obra levantada en franca violación a lo establecido en los procedimientos legales y de medioambiente, que incluyen dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo y una del Constitucional.

Los munícipes indican que el Concejo de Regidores del Ayuntamiento Santo Domingo Este aprobó a unanimidad, hace apenas un mes, una ordenanza que obliga a la suspensión inmediata de la obra, sin embargo, los trabajos continúan a toda máquina sin que nadie actúe en consecuencia, y peor aún, denuncian que se ha militarizado la zona donde se construye la terminal

Expresan que el alcalde Jiménez abrazó como estandarte de lucha su oposición a la obra, ahora se limita a responder que hará diligencias por ante la empresa constructora, Grupo Estrella, y de no obtemperar volverá a los tribunales, por lo que se preguntan a ¿cuál o cuáles tribunales apelará el recién estrenado síndico de Santo Domingo Este?, ya que desde diciembre del pasado 2019, el más alto tribunal nacional, el Constitucional, emitió una sentencia ordenando la paralización de los trabajos.

De igual manera, condenan que Jiménez anuncia que solicitaré la realización de un estudio de impacto ambiental a una institución independiente internacional, para determinar si procede o no la terminal de autobuses al lado del Parque Nacional Los Tres Ojos.

Mientras el hacha va y viene, los trabajos continúan de manera acelerada de parte del Ministerio de Obras Públicas y el adjudicatario Grupo Estrella, amparados en la no objeción del ministro de Medio Ambiente, de fecha 7 de septiembre de 2018, transgrediendo lo que establece la propia legislación medioambiental, ya que fue hecha después de iniciados los trabajos y porque la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales no contempla la figura de la no objeción

En ese sentido, señalan que el alcalde Jiménez debería estar anunciando el sometimiento por ante la justicia al ministro de Medio Ambiente y no decir que va a solicitar un estudio de impacto.

Se han violado todos los procedimientos

El 8 de diciembre del año 2018, el Concejo de Regidores del Ayuntamiento Santo Domingo Este, aprobó el uso de suelo para la edificación del proyecto Terminal Interurbana del Este, violando todos los requisitos legales que rigen la materia, incluso la normativa que los regula, la 07-11 sobre Planeamiento Urbano, ya que antes de otorgar dicho permiso debió convocar a vistas públicas, tal y como lo establece la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración Municipal.

En cuanto a la ordenanza 07/11 de Planeamiento Urbano, esta obliga a los solicitantes de Uso de Suelo a presentar el Certificado de Titulos de la propiedad y el Plano Catastral aprobado por Mensura, documentos que no existen por no haberse producido la desafectaciòn del inmueble como manda la ley 176/07 sobre bienes de dominio pùblico.

El Tribunal Superior Administrativo (TSA), en fecha 10 de junio de 2019, a través de la sentencia 0030-04-2019-SSEN-00189,decide ordenar al Ministerio de Obras Públicas a mantener la suspensión de la obra, orden que fue desacatada por la entidad gubernamental, por lo que se acudió al Tribunal Constitucional, que, el 10 de diciembre de 2019, la acogió, recurrió y confirmó en todas sus partes, amparándose en la Ley 305-68 que crea el Parque Litoral Sur, de los que tanto Los Tres Ojos como el Parque del Este forman parte fundamental.

El 7 de mayo del año que transcurre, a iniciativa de los regidores Abel Elías Matos Rodríguez y Robert Arias, el Concejo de Regidores de Santo Domingo Este, aprobó la paralización de la construcción del proyecto T, decision que caído en los oídos sordos del flamante alcalde Manuel Jiménez, lo que llama la atención de los munícipes que ven caer de manera estrepitosa a uno de los paladines que luchaban por la no construcción de la terminal.

Comité de Lucha del Parque del Este y Los Tres Ojos

Mièrcoles, 10 de junio de 2020