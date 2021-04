Abinader juramenta grupo para transformar y profesionalizar PN

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 254,603 Fallecidos: 3,355 Recuperados: 214,704 Activos: 36,544

El presidente Luis Abinader juramentó mediante el decreto 211-21 los miembros del grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, y aseguró que llegó al Gobierno para cambiar las cosas de manera radical y para siempre.

El mandatario advirtió que para la transformación de la Policía Nacional están preparados y determinados para no parar y concluir ese cambio, “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”.

“También reconozco que es posible que en este proceso de trasformación encontremos obstáculos y dificultades y más aún, les quiero advertir que la situación podría empeorar antes incluso de empezar a mejorar. Nos jugamos mucho y hay muchos intereses en juego”, precisó el jefe de Estado.

Estas declaraciones las produjo el mandatario durante un acto celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde fueron juramentados los miembros del grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional.

El mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta, Raquel Peña; los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de la Presidencia, Lisandro Macarrulla; de Interior y Policía, Jesús Antonio Vásquez; Economía y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton; el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y el director general de la Policía Nacional, Edward Sánchez González.

“El objetivo que queremos alcanzar es irrenunciable porque va en la línea de flotación de nuestra calidad democrática como país. Otros gobiernos los han intentado y por alguna razón no han continuado, pero quiero expresar aquí que yo ni me cansaré ni me va a cansar”, expresó el primer mandatario.

Apuntó que la necesidad de una transformación de la institución del orden se ha convertido en urgencia de trabajo y determinación de este Gobierno para solucionarlo.

“El grupo de trabajo que hoy hemos juramentado tiene la misión de hacer un análisis de la estructura policial, producir las recomendaciones de rigor para una verdadera depuración del cuerpo, y proponer todas las soluciones dentro del marco legal e institucional que estime más conveniente para la absoluta e inmediata trasformación de este cuerpo policial”, manifestó el presidente Abinader.

Aseguró que la transformación que se proponen no es una transformación de parte. “No es la transformación del Gobierno. Es la transformación que buscamos todos nosotros y nosotras. La de todo un país”.

El jefe de Estado agregó además que, “por eso, este grupo de trabajo está integrado por diversas personas provenientes de diferentes sectores. Queremos la mirada más amplia posible para que nada se quede al margen ni sea excluido del análisis”.

Los 21 juramentados

Servio Tulio Castaños, quien lo preside, Radhamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, Ricardo Nieves, José Luis Mendoza, Osvaldo Santana, Monseñor Francisco Ozoria y Fidel Lorenzo.

Ademas, Mu-Kien Sang Ben, Héctor Guerrero Heredia, Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López Hilario, Fausto Mejía, Francisco José Torres, Carolina Santana y Manuel María Mercedes.

Funciones grupo de trabajo

El decreto 211-21 establece que los miembros de este grupo de trabajo lo harán mediante servicio honorífico y tendrán un plazo de 1 año para la realización de sus objetivos.

Precisa también que el grupo de trabajo queda bajo la dependencia funcional del Ministerio de Interior y Policía y que se constituye con el objetivo de elaborar y recomendar políticas públicas enfocadas en la reforma legal, institucional, operativa y funcional de la Policía Nacional.

Del mismo modo, establece que algunos de los objetivos serán: sugerir las características deseables en el perfil de los nuevos miembros de la Policía Nacional.

Asimismo, recomendar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, los mismo que promover la aprobación de los reglamentos institucionales pendientes, entre otras cosas.