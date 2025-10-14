Abinader promete que RD hará historia en los Juegos Centroamericanos 2026

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. — El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que la República Dominicana hará historia con la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, el evento deportivo más importante de la región que reunirá a más de 6,000 atletas compitiendo por 3,244 medallas, el cuadro más grande en la historia de los Juegos.

Para la preparación de los atletas dominicanos, el Gobierno realizó un aporte histórico de RD$315 millones a través del Comité Olímpico Dominicano, destinados a fogueos, entrenamientos y pago a entrenadores, también se realizó un aumento del 100% a los atletas de alto rendimiento del PARNI.

Al trasladar el encuentro LA Semanal con la Prensa al Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el mandatario rindió un informe sobre los avances en las remodelaciones de las instalaciones deportivas a ser usadas en las diferentes competencias entre el 24 de julio y el 8 de agosto.

El país acogerá 40 deportes, 57 disciplinas y 63 modalidades con 483 pruebas deportivas, distribuidas en ocho sedes: 26 en el Distrito Nacional, 23 en Santo Domingo, 2 en Santiago, 2 en Bonao, 1 en Punta Cana, 1 en Cabarete, 1 en Baní y 1 en Juan Dolio.

Los Juegos 2026 buscan promover la inclusión, la unidad nacional y la integración de clubes deportivos, universidades, iglesias, empresas y comunidades.

Instalaciones deportivas

A diciembre de 2025, se espera tener listas cerca del 90% de las instalaciones deportivas que se van a usar durante la competencia, entre ellas el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este.

En el Centro Olímpico ya se entregó el pabellón de esgrima con una inversión de RD$59,119,534.83, mientras que los pabellones de voleibol I y II avanzan en un 75% y 95% respectivamente. En proceso se encuentran los estadios de béisbol 1, 2 y 3, los estadios de softbol A y B, el pabellón de combate y el centro acuático.

En tanto que en el Parque del Este se entregó el pabellón de tiro con arco con una inversión de RD$45,527,718.01 y se avanza en los pabellones de halterofilia (95%), gimnasia (66%) y tenis de mesa (57.83%). Aún están en proceso el pabellón de balonmano y la pista de patinaje.

Villa Centroamericana y del Caribe

La Villa Centroamericana y del Caribe es un proyecto de 150 edificios con 8 apartamentos, ubicada en Villa del Este, próximo a Ciudad Juan Bosch. Tras los Juegos, estas instalaciones se convertirán en viviendas de bajo costo para que miles de familias dominicanas puedan adquirir un techo propio bajo condiciones y facilidades especiales.

Sistemas de salud y transporte durante los juegos

Está gran cita deportiva contará con un sistema de salud y emergencia sin precedentes, con 50 ambulancias terrestres, 6 botes de rescate, ambulancias aéreas, una moderna policlínica en la Villa Centroamericana y un centro de referencia en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

Además, se implementará un sistema de transporte TRAE para garantizar traslados seguros, rápidos y eficientes.

Museo Temporal del Centenario

En conmemoración de los 100 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se creará el Museo Temporal del Centenario, que exhibirá la historia y evolución de los juegos desde 1926 hasta la actualidad con memorabilia y objetos históricos, teniendo como pieza central el Fuego Centroamericano y del Caribe, como símbolo de unión y tradición atlética. Estará ubicado en Santo Domingo y abrirá al público por un periodo de tres meses.

Mascota oficial

La mascota oficial, Colí, inspirada en el barrancolí —ave endémica de La Española— simboliza la autenticidad, resiliencia y hospitalidad caribeña, así como el compromiso con la sostenibilidad y la cultura local.

Con esta organización, la República Dominicana reafirma su compromiso con el deporte, la juventud y el desarrollo regional, consolidándose como un referente de capacidad, hospitalidad y excelencia en el Caribe.