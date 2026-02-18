ACROARTE reconocerá a la teatrista dominicana Carlota Carretero con el Premio a las Artes Escénicas

Fuente externa

Santo Domingo D.N.- Como reconocimiento a una carrera majestuosa que abarca más de cuatro décadas de trabajo destacando como actriz, directora, productora y dramaturga en teatro, cine y televisión, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) reconocerá la trayectoria de Carlota Carretero con el Premio a las Artes Escénicas, en Premios Soberano 2026.

El Premio a las Artes Escénicas, es una distinción que resalta la trayectoria de artistas del área clásica por su aporte sostenido a las distintas disciplinas del área que ha sido entregado a Cecilia García, Franklyn Domínguez, Manuel Chapuseaux, María Castillo y la maestra Germana Quintana.

Marivell Contreras, presidenta de Acroarte, explica que, en este caso, Carretero, quien está considerada como una de las principales actrices del teatro dominicano, recibirá este reconocimiento por “su versatilidad tanto como actriz como por su capacidad creadora y su contribución a la formación de nuevas generaciones de intérpretes”.

“Carlota ha sabido combinar el trabajo actoral con la dirección, la producción y la dramaturgia, consolidando así una presencia de referencia en las artes escénicas del país”, expresó Contreras.

Al recibir la noticia de que el Comité Ejecutivo había aprobado este reconocimiento Carlota respondió: “Me alegro mucho y les agradezco porque un premio siempre es una buena sorpresa y más porque este es un premio muy bonito”.

Agregó que esta noticia le ha dado «Muy linda sorpresa. Estaré eternamente agradecida con todos nuestros cronistas de arte, de ayer y de hoy, porque siempre han estado presentes y me han apoyado durante toda mi trayectoria, siempre disponibles para mí, han sido parte importante de mi crecimiento, sinceros y generosos, tan cercanos, han sido mis compañeros de viaje”, añadió Carretero.

Con este Premio a las Artes Escénicas, ACROARTE reconoce en Carlota Carretero a una creadora que ha dejado una huella profunda en la escena dominicana, tanto desde los escenarios como desde la docencia, la gestión y la creación dramatúrgica.

La gala de Premios Soberano 2026 se celebrará el miércoles 18 de marzo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con el inicio de la Alfombra Roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia formal a partir de las 8:00 p.m. El evento será transmitido por televisión nacional, plataformas digitales y, para Estados Unidos, por Univisión y la plataforma ViX. El evento es producido por César Suárez Jr., con Irving Alberti y Georgina Duluc como presentadores oficiales, Amara la Negra y Josell Hernández presentadores de la alfombre, y cuenta con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana.