Adán Peguero, el hueso duro que la oligarquía del PRM no ha podido roer como quisiera

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este, RD. – El paso que ha dado el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en este municipio, Adán Peguero, sobre su respaldo al proyecto presidencial de David Collado, ha puesto a temblar a muchos de la cúpula que han hecho todo lo habido y por haber para enterrar el liderazgo del “Negrito”, pero, no han podido.

Crear una figura de peso político, unificadora y que cale en el sentimiento de sus seguidores, es un privilegio del que cualquier político quisiera disfrutar, pero, que no cualquiera logra hacerlo tal cual lo ha hecho Adán Peguero en Santo Domingo Este.

Y es justamente esa virtud la que al parecer no le perdonan a Peguero dentro de su propio partido, haberse colocado del lado de sus dirigentes de bases, de los de abajo, de esos que hacen el trabajo de campo para llegar al poder, bueno, para que lleguen al poder aquellos que luego los olvidan.

¿Qué otra cosa no le perdonan?

Los luisistas en SDE no le han perdonado a Adán Peguero las veces que este les ha derrotado a lo interno del PRM, ganando el cargo que ostenta, la presidencia del partido en SDE.

Sin embargo, no es que la corriente del presidente Luis Abinader se hayan quedado de brazos cruzados, para nada, ellos siempre han buscado la manera de troncharle a Adán sus aspiraciones municipales, y lo han logrado.

Pero el asunto fue elevado a otro nivel durante el primer período de gobierno de Abinader, cuando Adán fue lanzado a los tiburones durante la gestión gubernamental de su propio partido PRM, mientras era el director del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM).

Denuncias de irregularidades que al final no existieron, lo que, dejó demostrado que no fue más que un “periodismo” de persecución, en favor de los intereses de aquellos que buscaban no solo evaporar el liderazgo de Peguero, sino también, destruir su moral, todo el mundo lo vio.

Es tan así, que luego de un tiempo, Adán tuvo que emplazar de manera pública a Milagros Ortiz Bosch en calidad de Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, para que diera los resultados de la “investigación”.

Pese a que los luisistas han pulverizado las posibilidades de que Peguero concretice ser el candidato a alcalde por el PRM en los distintos procesos, él, termina actuando en favor de lo que beneficia al partido.

Pero, la verdad es que le han tratado mal, muy mal.

Le impusieron a Domingo Batista en el 2016, a Manuel Jiménez en el 2020 y lo bloquearon en el 2024 con Dío Astacio.

Cabe destacar, que, durante ese tiempo, por lo menos luego del 2017, Adán no estuvo solo, contó con el apoyo de Hipólito Mejía y su H2O.

Adán Peguero se ha mantenido sin ser devorado del todo como quisieran algunos luisistas en SDE.

No existe un dirigente perremeísta que estremezca las bases el PRM en un discurso como lo hace El Negrito, ellos se sienten defendido por él.

Por eso no ha de extrañar la receptividad que le brindan cuando se coloca enfrente de sus compañeros en actividades multitudinarias y les dice con voz de espíritu peñagomista, “MIS PERREMEÍSTAS”.

Sin embargo, el nuevo paso que ha dado sumándose a las aspiraciones de Collado, lo coloca de frente automáticamente en contra de Hipólito y su hija Carolina Mejía, de quien todo el mundo conoce sus aspiraciones a la presidencia para el 2028.

Ya Jorge Frías aconsejó al alcalde Astacio no querer abarcar tanto con eso de intentar ir por la presidencia del PRM en SDE, pero…

¿Si no es a Adán a quién apoyarán los de Hipólito para la presidencia del PRM en SDE?

¿Adán aspirará una vez más?

¿Le dará la espalda la gente de Hipólito?

¿Tiene Collado la fuerza suficiente para que Peguero se mantenga en la presidencia del PRM?

El pleito entre las distintas corrientes del PRM en SDE ha comenzado a ascender, ya veremos cómo terminará el asunto.