Alcaldia de la Caleta y Comandancia de la Digessett en Boca Chica buscan solución a inconveniente entre ciudadanos y algunos munícipes

Por Ruben Dario

Boca chica.- Un encuentro entre representante de la Alcaldía y Oficiales Superiores de la Digessett, fue realizada con la finalidad, de resolver, varios inconveniente que han surgido recientemente, entre agentes de esa institución y algunos ciudadanos, en momento que son mandando a detener sus vehículos, y al ser fiscalizados, han ocurridos algunos inconveniente entre ellos.

Por tal motivo el alcalde mando una comisión compuesta por el periodista Franklin De Los Santos, director de Relaciones Publicas y el ing. Carty, quienes sostuvieron un conversatorio con el Sub Director de la Institucion Coronel Valdez y el encargado de la Dotación de la Digessett en Boca Chica, teniente Coronel García.

Por su lado el periodista De Los Santos., expreso que la alcaldía no se opone jama a que hagan su labor, y si tienen que fiscalizarlo que lo hagan bajo los mandatos de ley, pero que se le guarde respeto, y mas cuando se trato de personas adulto mayor.

Mientras que el coronel Valdez, agradeció a nombre del General Cruz Méndez, director de la DIGESSETT, el que el gobierno municipal de la Caleta, le hallan abordado y le pusieran en conocimiento estas situaciones, para tomar las medidas de lugar

Asi mismo el teniente Coronel García, dijo que van a tolerar los abusos ni maltratos a los ciudadanos, y que quienes incurran en esas faltas serán sancionados bajos los estatutos de la Institución.