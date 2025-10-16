Alcaldía de Santo Domingo Este acoge la gran Cumbre de Naciones por la Paz y la Reconciliación

Por Madelin Peña

Santo Domingo Este. — En una iniciativa sin precedentes, la Alcaldía de Santo Domingo Este, en alianza con Parlamento & Fe Internacional, inauguraron la “Cumbre de Naciones por la Paz y la Reconciliación”, con el objetivo de promover el diálogo, la unidad y el fortalecimiento de valores que trasciendan fronteras. Este espacio internacional está destinado a congregar líderes políticos, religiosos y comunitarios que les permitirá identificar las causas de los conflictos, servir de mediación y diálogo para una verdadera reconciliación.

El evento se desarrolla los días jueves 16 y viernes 17 de octubre de 2025, con conferencias a partir de las 9:00 a. m., en el Auditorio IBO, ubicado en el Coral Mall, en la Autopista coronel Tomás Fernández Domínguez (San Isidro).

El alcalde Dío Astacio, anfitrión del evento, informó que esta Cumbre por La Paz y la Reconciliación, va dirigida a hombres y mujeres preocupados por el bienestar colectivo y que tengan el interés de que su país sea transformado.

“Tenemos aquí políticos de diferentes partes del mundo, empresarios, comunitarios, presidentes de juntas de vecinos y personas preocupadas por el bienestar común” expresó el alcalde.

Además, manifestó que este espacio constituye una oportunidad histórica para proyectar a Santo Domingo Este como un municipio activo en la construcción de paz, “creemos en una gestión que une, que impulsa los valores, que promueve la cooperación entre naciones e instituciones de fe”, subrayó.

Mientras que, Luciano Bongarrá, creador de Parlamento y Fe, agradeció al alcalde, Dio Astacio y anunció que en las conferencias se abordarán temas como la libertad religiosa, liderazgo y comunicación y política, “trataremos temas enfocados en los grupos vulnerables, haciendo hincapié en que proporcione respuestas claras a situaciones de vulnerabilidad en la sociedad” puntualizó.

Durante la cumbre se desarrollarán conferencias y espacios de diálogo centrados en el liderazgo ético, la reconciliación social, la construcción de alianzas transnacionales y el fortalecimiento de comunidades desde los principios de la fe y la justicia.

Entre los panelistas de talla internacional que participarán se encuentran, Luciano Bogará, presidente de Parlamento & Fe Internacional; Gerardo Amarilla, exdiputado y exviceministro de Medio Ambiente de Uruguay; Napoleón Ardaya, consultor en liderazgo, comunicación y política, exdiputado boliviano; Timothy Wesco, miembro de la Cámara de Representantes de Indiana, EE. UU.; Fabricio Alvarado, diputado y candidato presidencial de Costa Rica (2026-2030); Carol Monderu, reverenda y fundadora del Ministerio Explosión, desde Kenia; Laurent Favre, representante de AIME World, Ginebra, Suiza; Matthew Barnes, voluntario e impulsor de servicios públicos desde Indiana, EE. UU.; John Crane, miembro del Senado de Indiana, EE. UU.; Harim Nabi, ministro de culto y director financiero de centros cristianos en México y Keren Riquelme, líder espiritual y voz de esperanza para comunidades.

Este encuentro forma parte de la agenda institucional de la Alcaldía de Santo Domingo Este, con la finalidad de reforzar la convivencia pacífica, la cooperación entre naciones y la participación del municipio en iniciativas de alcance global.

La Cumbre de Naciones por la Paz y la Reconciliación, organizada por Parlamento & Fe Internacional junto a la Alcaldía de Santo Domingo Este, busca reunir, inspirar y conectar liderazgos que trabajan por la transformación social y espiritual. Para más información sobre esta cumbre, sus inscripciones y programación detallada, puede consultarse el sitio oficial de Parlamento & Fe Internacional y los canales institucionales de la Alcaldía.

Sobre Parlamento y Fe

La Cumbre Parlamento & Fe, conocida también como la Cumbre de Naciones por la Paz y la Reconciliación, fue fundada en 2008 (con sede en Buenos Aires, Argentina, aunque opera también en otros países), es un evento internacional que busca establecer un puente entre la fe (principios religiosos, valores espirituales) y el liderazgo político, social y comunitario, con un público objetivo: legisladores, políticos, líderes religiosos, autoridades públicas, agentes de cambio comunitario, académicos y otras figuras de influencia Durante la cumbre se desarrollan conferencias, paneles, diálogos y talleres centrados en: El liderazgo ético en la vida pública, la reconciliación social y la convivencia pacífica, la cooperación internacional desde una visión espiritual entre otros temas.