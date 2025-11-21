Alfredo López Ariza se gradúa en Georgetown como líder emergente de gobierno e innovación

Fuente externa

Washington, DC- El politólogo Alfredo López Ariza, actual director de Gabinete del Indotel, se graduó este viernes 14 de noviembre en Georgetown University como parte de la duodécima cohorte del Programa de Innovación y Liderazgo en Gobierno (ILG), uno de los pilares del Latin America Leadership Program de la Escuela McDonough de Negocios.

El ILG, fundado por el académico Ricardo Ernst, es considerado uno de los programas más competitivos de la región en formación ejecutiva para la gestión pública y la innovación institucional. En 2026 cumplirá 20 años, consolidado como una de las plataformas de referencia para preparar a nuevos líderes latinoamericanos.

La cohorte 2025 reunió perfiles de alto nivel de varios países. Entre ellos, Diana Rojas, excandidata a la alcaldía de Cali; Patricio Ovalle Wood, referente chileno en innovación pública; Felipe Llorente, ejecutivo de la Fundación River Plate; Luis Papagni, exsubsecretario de Innovación Administrativa de Argentina; Mario Duarte Bustillos, politólogo y académico mexicano; Rodrigo Alanís Urdiaín; junto a otros jóvenes lideres de Brasil, Guatemala, Colombia, Argentina y Ecuador.

La graduación coincide con un reconocimiento reciente para López Ariza: la pasada semana fue incluido en la categoría People to Watch del ranking 2025 de 40 Under 40 de la revista Mercado, que destaca a figuras emergentes por su liderazgo en la gestión pública y su proyección profesional.

Con su paso por Georgetown, López Ariza amplía su formación en políticas públicas e innovación gubernamental, al tiempo que se integra a una red regional de líderes dedicados a impulsar transformaciones en el sector público.