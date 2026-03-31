ASDE, con un Cementerio de Ordenanzas Muerta, busca desesperado aumentar recaudaciones.

Por José Veras

En la gestión pública municipal, las normativas evacuadas por la sala capitular deberían ser primero aplicables, con sentido de justicia, y sobre todo apegadas a las leyes vigente, diseñadas para ordenar, resolver, y transformar la realidad de las comunidades. Sin embargo, en muchos casos por su ilegalidad y falta de justicia en su aplicación, estas disposiciones terminan convertidas en piezas archivadas y olvidadas en lo que bien podría denominarse un cementerio de ordenanzas municipales inaplicables.

Tal es el caso de las ordenanzas 05/11 y 08/11, ambas emitidas en su momento por la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, solo con la intención de recaudar recursos millonarios sin importar su ilegalidad, y arbitrariedad al ser aplicada. (Video)Regidor advierte que investigación del PEPCA en el ASDE llegará hasta las últimas consecuencias

Ambas ordenanzas nacieron con el firme propósito de recaudar millonarias sumas de dinero sin importar a qué sectores de la economía afecten, pero como siempre ocurre su aprobación estuvo acompañada de expectativas, discursos de avance institucional y promesas de cumplimiento en las mejoras de los servicios que reciben los ciudadanos.

Desde el 2011 varias administraciones municipales han desfilado en estos 15 años por el ASDE, casi ( 4 ) períodos de gobierno, pero a diferencia de la actual administración ninguno de las anteriores administraciones han mirado al pasado en busca de una o varias ordenanzas dejadas engavetadas en el olvido por su inaplicabilidad, y que pueda con ellas hacerse un traje a la medida de su ambición para recaudar recursos frescos, dejando a entender que el actual consejo de regidores/as no están de acuerdo en emitir nuevas ordenanzas para aplastar aún más los bolsillos de los munícipes, comerciantes y empresarios a los que les solicitaran el favor del voto en el 2028 para su reelección.

“Recoger soluciones en un cementerio de ordenanzas para aumentar las recaudaciones ” no creo deba ser un ejercicio para amedrentar a los comerciantes y empresarios del municipio, más bien es una desacertada medida que promueve la evasión y contribuye a disminuir aún más las debilitadas recaudaciones del ASDE, producto de su incapacidad gerencial para dar respuesta que satisfaga a la población.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este tiene que elevar la calidad de los servicios que brinda, y a lo cual se comprometió cuando fue electo, que según dicen algunos parroquianos fue producto de un discurso populista en el cual juraba tener la capacidad de gerenciar una solución para cada problema, como resultado de un gobierno municipal eficiente, por cuadrante ( turistico, industrial, comercial y religioso ), pero sobre todo prometió organizar el tránsito, recoger la basura, gestionar un subsidio eléctrico para el mercado de los Mina, en lo que se construía un nuevo y moderno mercado público, dijo que todo eso sería posible en una gestión municipal transparente.

Sugerimos al Alcalde aprovechar el arribo a su segundo cumpleaños ( la mitad del camino ) para analizar su gestión, pues un gobierno municipal que rebusque ordenanza en el pasado, en su funcionalidad es un gobierno municipal de la misma edad de la ordenanza que pretende aplicar.

Que dice el público??

#DVERAS.