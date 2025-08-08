ASDE recibe apoyo del Consejo Municipal de Mototaxistas en el Plan de Regularización y Registro

Fuente externa

Santo Domingo Este.- El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, se reunió con los representantes del Consejo Municipal de Mototaxistas del municipio, presidido por Gustavo Orlando Ureña, quienes manifestaron su apoyo al Plan Municipal de Registro y Regulación de Motocicletas que se lleva a cabo en el municipio, desde enero del presente año, con la finalidad de tener un registro de todas las motocicletas que circulan en el municipio.

El sistema de regularización no solo contribuye a identificar los vehículos de dos ruedas, sino también a facilitar la organización del transporte evitando accidentes y a la disminución de la delincuencia en Santo Domingo Este.

Durante la reunión, el alcalde destacó la importancia de trabajar juntos para mejorar y garantizar un transporte seguro y eficiente.

«Estamos comprometidos con trabajar de la mano con todos los sectores de la sociedad. La colaboración con el Consejo Municipal de Mototaxistas es fundamental para lograr nuestros objetivos», dijo el alcalde.

El Consejo Municipal de Mototaxistas está integrado por seis Federaciones y su presidente Gustavo Orlando Ureña respalda las medidas tomadas por la Alcaldía e hizo un llamado a todos los motoristas a regularizarse.

“Hemos llegado a varios acuerdos que serán beneficiosos para todos los mototaxistas, por lo que invitamos a todas las asociaciones, federaciones y plataformas a proceder con el registro y a colaborar con la organización del tránsito en el municipio”, dijo Ureña.

La reunión se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y contó con la presencia de Gustavo Orlando Ureña, presidente del Consejo Municipal de Mototaxistas del municipio y de la Organización Nacional de Motoconchistas (ORNAMOTO); José Ureña, presidente de COORDINAMOTO; William García de OMODINAGRAM; José Mora en representación del presidente Salomón Mora, de ASOMOLCM; así como Esteban Marte, presidente de ASOMODE y Carlos Ramón Amador Mateo (Somalia), presidente de ASNAMOTT VIP. Se discutieron varios temas, incluyendo la implementación de medidas de seguridad vial y la regulación del transporte público en el municipio.

Recordando que el registro de motocicletas está contenido en el artículo 76 de la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por lo que este es totalmente conforme a la Ley y al Reglamento 02-23 del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.