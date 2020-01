Así fue como El Cañero humilló a Luis Alberto en la “Juntadera” de El Penco en Invivienda Santo Domingo

Por Robert Vargas

El alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, parece que encontró ayer el momento perfecto para “asquerosear” en público al hombre que lo derrotó en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD).

Lo hizo sin disimular ni siquiera un solo segundo, sino rápido y preciso, tanto que, casi literalmente, metió debajo de sus “sobacos” a Luis Alberto Tejeda, quien no tuvo más alternativa que aplaudir y sonreir pretendiendo aparentar que “no se daba cuenta” de lo que estaba ocurriendo en sus propias narices y ante una multitud en el techado de Invivienda Santo Domingo.

La percepción generalizada en Santo Domingo Este es que El Cañero aún no le perdona a Luis Alberto la derrota del seis de octubre a pesar de que admitiera fotografiarse con este y el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional.

Esa creencia se acentúa cuando la gente ve cómo se acumula la basura en las calles del municipio más grande del país.

La situación no ha sido peor porque el Ministerio de Obras Públicas ha enviado equipos pesados para eliminar las montañas de basura que se han formado en distintos sectores.

La segunda semana de Octubre, El Cañero le dijo al país que no respaldaría a Luis Alberto, contra quien expresó su desprecio, y sus críticas al PLD, partido al que acusó de ir camino de convertirse en una organización de “aguanteros y riferos”, en alusión a quien lo derrotó.

Para muchos en Santo Domingo Este, el acto realizado recientemente por El Cañero en el techado de Invivienda para expresar su respaldo a la candidatura de Luis Alberto fue una simple pose “para que que en el Palacio crean que es así”, pero la realidad parece ser otra.

Incluso, El Cañero ha dicho que él respaldará la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, pero no la de “ese señor” (Luis Alberto).

Ayer, Martínez se ocupó personalmente de ratificar su desprecio hacia “el rifero” y lo hizo de la manera más gráfica posible.

Él dio un discurso durante la “Juntadera” que encabezó El Penco en el techado de Invivienda.

Para salvar las apariencias mencionó que Luis Alberto será “el próximo alcalde” de Santo Domingo Este.

Luis Alberto estaba a su izquierda, y a la izquierda de este, Gonzalo Castillo.

El acto, auspiciado por El Penco, tenía el propósito de respaldar a los candidatos municipales del PLD.

Sin embargo, cuando El Cañero terminó su discurso en forma vibrante, como es su costumbre, extendió con celeridad su brazo izquierdo pasando por delante de Luis Alberto y agarrando con firmeza la muñeca del brazo derecho del candidato presidencial y levantandolo bien en alto.

Este, a su vez, levantó la mano derecha de la senadora Cristina Lizardo y así sucesivamente.

Con su acción, de manera deliberada, El Cañero parece que pretendió “humillar” a Luis Alberto colocándolo debajo de sus sobacos y los de El Penco.

El mensaje, no de palabras, sino en los hechos, fue claro para todos los seguidores de El Cañero: él está con Gonzalo Castillo, no con Luis Alberto, por lo que es fiel a su anuncio de octubre pasado de que no respaldará a este último.