Así se prepara Venezuela ante desastres naturales y conflictos armado

RT

En Venezuela se desarrolla este sábado un simulacro nacional ante desastres naturales y conflictos armados, con 400 puntos para la instrucción ciudadana desplegados en todo el país, anunció el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

La actividad busca preparar a la población para cualquier contingencia, «bien sea natural o provocada», explicó Cabello. Están los eventos naturales, como «inundaciones, lluvias, terremotos, un tsunami», y los «propiciados o promovidos por la mano del hombre, por ejemplo, […] un ataque contra Venezuela, un incendio provocado, explosiones provocadas», detalló.

«Hay que estar preparados, alerta, pendientes», expresó el ministro, que destacó la participación en el simulacro de representantes de Protección Civil, Ejército y bomberos, quienes comparten sus conocimientos con el pueblo.