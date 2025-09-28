“Así te recuerdo: Alexandra Peña dedica emotivas palabras a Domingo Jiménez”

Por la Redaccion

Santo Domingo.– Al cumplirse tres años del fallecimiento del doctor Domingo Jiménez, la dirigente política Alexandra Peña le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Peña compartió una fotografía en la que aparece junto a Jiménez, ambos sonriendo, y escribió:

«Así he decidido recordarte: alegre, cómplice, maestro, compañero y, sobre todo, amigo. Hoy es tu natalicio, que Dios te tenga en su santo seno. #DomingoJimenez siempre te recordaré!»

Domingo Jiménez, quien fue un destacado dirigente político, falleció el 28 de julio de 2022. Su partida dejó una huella imborrable en el ámbito político y en quienes compartieron con él su trayectoria de lucha y compromiso.

El gesto de Alexandra Peña refleja el cariño y respeto que mantuvo hacia Jiménez, resaltando la faceta más humana de un hombre que dedicó su vida al servicio público y a las ideas en las que creía.