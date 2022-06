Aspirantes a la Secretaría General y a la Presidencia del PRM en SDE convocados a tercera reunión «de urgencia»

Por Robert Vargas

Al menos nueve aspirantes a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este han sido convocados a una tercera reunión de «urgencia» para tratar asuntos relacionados la elección del puesto.

Los aspirantes citados al encuentro son José de la Cruz (El Fory), José Ramón Jiménez, Daniel de Jesus Moné, Melvin de Jesús, Otoniel Reyes, Cristobal Pérez, Paul Almánzar, Salomón Moreta, Yoseini Montero, según le dijo a Ciudad Oriental una fuente familiarizada con el asunto.

Dos horas más tarde, este mismo día lunes, se reunirá los aspirante a la Presidencia municipal del PRM, de acuerdo con los informes.

El malestar

Los pre candidatos a la Secretaría General, agregó, están disgustados porque, supuestamente, los aspirantes a la Presidencia Adán Peguero y José Sanchez, habrían llegado a un presunto acuerdo para repartirse los puestos.

Esto habría sido el motivo de que terminara de mala manera una reunión de aspirantes a la Presidencia municipal del PRM.

-«No nos puede tomar de relajo», dijo a Ciudad Oriental uno de los que aspira a la Secretaría General.

Postura de Adán Peguero

En ese contexto, Ciudad Oriental conversó con Peguero, quien negó de manera rotunda que exista un acuerdo entre él y José Sánchez con ese propósito.

Explicó que varios de los precandidatos a la Presidencia han admitido que él los supera a todos y da por seguro su reelección.

-«El consenso debe ser hecho ahora entre quienes aspiran a la Secretaria General», dijo Peguero, quien dejó entrever que ha marcado distancia respecto de José Sánchez.

Más recientemente se ha conocido que este último habría convocado de «urgencia» a su equipo político para expresarle que las cosas no iban como él esperaba en relación a la presunta alianza con Peguero.

En lo que todos parecen estar de acuerdo es en que Peguero tiene todas las posibilidades de ser reelecto.

-«Si los compañeros no se ponen de acuerdo, entonces el asunto será resuelto en la convención por los delegados», agregó.

Precisó que quien sea electo por los delegados debe ser respaldado por toda la militancia de la organización.

Pero fue preciso en establecer que entre él y Sánchez no existe ningún acuerdo para imponer a este como Secretario General.

-«No se le puede quitar a los compañeros su derecho a expresarse por el candidato de su preferencia. Claro, si llegan a un consenso, mejor para todos. Ese es mi deseo», dijo Peguero.

Las reuniones de hoy

Durante las reuniones que serán realizadas hoy por separado, los aspirantes a la Presidencia y la Secretaría General tratarán limar asperezas y ponerse de acuerdo para llegar a la Convención sin mayores traumas.

Los candidatos a la Secretaría General se reunirán a las 3:00 PM y los candidatos a la Presidencia a las 5:00 PM.

Lo harán en un local de la organización.

PRM en contexto en SDE

El PRM, que llegó al poder municipal tras ganar cómodamente las elecciones en el año 2020, tiende a estar cada día más contra la pared debido a las abundantes deficiencias del alcalde Manuel Jiménez.

El gran temor es que el PRM, debido a las actuaciones erráticas de Jiménez, pueda «perder la plaza», en alusión a Santo Domingo Este, un municipio donde hay más de 700 mil votantes.

Esta organización, con la reestructuración de su equipo dirigencial, no trata solo de renovar sus cuadros, sino de sentar las bases para presentar futuras ofertas electorales que les permitan retener la plaza y garantizar un caudal de votos hacia el candidato a la Presidencia del país por el PRM, que puede ser el presidente Luis Abinader.

Precisamente, debido a esta situación de aparente descalabro de la gestión municipal perremeísta, líderada por Manuel Jiménez, el presidente Abinader ha volcado grandes recursos económicos para ser invertidos en distintas obras de infraestructura.

No hay mal que por bien no venga

Eso dice el refrán y, en SDE, parece que ese dicho popular adquiere bastante importancia y relevancia.

El conocimiento de las graves deficiencias gerenciales de Jiménez en la Alcaldía, ha motivado al presidente Luis Abinader avanzar en una serie de obras para compensar y superar el daño que le hace al PRM su alcalde.

Así, hace inversiones multimillonarias en la avenidas España, Hípica, Coronel Rafael Fernández Dominguez (antigua autopista de San Isidro) y en la Ecológica.

También adelanta un programa de asfaltado de algunas calles y dotado de títulos de propiedad a miles de vecinos de SDE que ocupan tierras de propiedad estatal.

Incluso, el gobierno avanza en proyectos de construcción de un mercado municipal y se ha ocupado de recoger la basura en gran parte del municipio.

Necesitan una convención sin traumas

Así las cosas, el gobierno necesita que en SDE el PRM realice una convención sin traumas para poder proyectar percepción de unidad y fortaleza.

Si esto no se produjera, y se intentara imponer por la fuerza a políticos claramente impopulares en los puestos de dirección del Partido y en la boleta electoral, el PRM mordería el polvo de la derrota, lo que en este momento, en SDE no parece ser tan difícil y solo lo salva que la oposición no envía señales claras de unidad.