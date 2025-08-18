“Avancemos” o la trama para un nuevo periodo de saqueo

Por Felipe Castro

El pasado domingo 10 de agosto, el tres veces presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reina, en un encuentro almuerzo con el nuevo movimiento denominado “AVANCEMOS”, liderado por el inefable Carlos Amarante Baret, con su capacidad sediciosa, sin desaprovechar escenario para verter su veneno de escorpión, amargado por sus prolongadas vacaciones fuera de la primera magistratura del Estado, declaró que, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), es el gran fracaso de la política dominicana, arguyendo que dicho partido prometió un cambio que no ha producido.

La gran amargura de Leonel Fernández la provocó su antiguo compañero Danilo Medina, con su reelección en el año 2016, la cual extendió las vacaciones del poder del presidente del partido Fuerza del Pueblo, lo que muchos llaman “el PLD verde”. Fernández, ahora tiene el propósito de interrumpir sus vacaciones (sin la banda presidencial) en las elecciones del 2028. Ya le había fracasado su intensión en el 2012, cuando por impedimento constitucional, no se pudo presentar para un nuevo periodo presidencial, optando por apoyar a Danilo Medina.

Muchas artimañas ensombrecen la figura de Fernández, en su paso por la dirección del Estado. Como evidencia de sus nefastos propósitos, recordemos el amarre del pérfido contrato 97-03 por ciento que firmó con la Barry Gold. Una mala práctica que su entonces compañero de partido, Danilo Medina, denunció, poniéndolo en evidencia, después de hacer público que, al llegar al poder, Fernández le había dejado un maletín lleno de facturas, en virtud de que este había dilapidado más de 200 mil millones de pesos en las elecciones de 2012.

Según Simón Bolívar, “El talento sin probidad es un azote”. Significa que el talento o habilidad de una persona, cuando no va acompañado de integridad o rectitud (probidad), puede ser perjudicial o incluso destructivo para sí misma y para los demás. En otras palabras, sin principios morales, el talento puede usarse para fines negativos.

Leonel Fernández se acostumbró tanto al poder, que su inconsciente, medularmente invadido por el desproporcionado síndrome de Hybris, cuya locura de supremacía del Olimpos lo llevó a asignarle un helicóptero a la silla presidencial para que esta sea trasladada a los lugares donde él iba a realizar las actividades de Estado, como presidente de la República. A esa regresión de Estado monárquico es que Leonel Fernández quiere someter nuevamente a la sociedad dominicana.

Fernández Reina, vive preocupado por endilgarle los más feroces problemas no resueltos, según él, a los que actualmente dirigen el Estado, encabezado por el presidente Luis Abinader. Sin embargo, no se detiene un micro segundo en ocuparse a plantearle a los que dirigen el poder un montón de soluciones viables, afín de resolver dichos problemas. Por pura lógica política, sabemos muy bien que su interés no es la solución de los problemas de los cuales hace mención de manera permanente. Toda vez que, el mismo Leonel Fernández sabe que tiene la mayor carga de responsabilidad en los males “cacareados”, por lo que su único interés es alcanzar nueva vez el solio presidencial para llenar su vacío existencial de erigirse en un monarca ocasional.

